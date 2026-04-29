張凌赫片場低血糖摔倒親發七條語音報平安　粉絲怒轟工作室不負責

近期因電視劇《逐玉》爆火的張凌赫在拍攝新劇《歸鸞》時，被拍到連續兩次嘗試起身失敗，需要同劇組女演員林允和工作人員的攙扶下才能勉強起身，此畫面一經流出立馬引發網民的廣泛討論。



張凌赫被拍到連續兩次嘗試起身失敗。（Weibo@小野的瓜田）

張凌赫多次被拍到走路需人攙扶

張凌赫早前於上班路途中，就曾被網民拍到走路一瘸一拐、行動多有不便。數日後，張凌赫於片場準備起身時兩度撐地嘗試站起皆以失敗告終，最後只能由林允與工作人員合力攙扶，才勉強站立。當日畫面可見，他上下車皆需多人從旁協助扶持，行走時跛行狀況十分明顯。

張凌赫在抵達片場下車時，立即被發現腿腳不似以往俐落，走路一瘸一拐，相關畫面立刻衝上微博熱搜，引發粉絲相當擔心，對此，工作人員也緊急發聲說明狀況。（微博@橘子娛樂）

工作室發文回應張凌赫受傷問題

其工作室發文說明，張凌赫在拍攝打戲期間，因情緒投入體能耗損過大，加上來不及補充糖分，突發低血糖意外摔倒。隔日他腿部疼痛感持續加劇，經劇組醫生診斷，確認為腿部肌肉痙攣，幸並未傷及骨骼與韌帶，整體狀況無大礙。即便身體不適，張凌赫依舊咬牙堅持完成所有拍攝，不僅順利拍完戰損戲份，更扛下高強度夜戲。

工作室發文回應張凌赫受傷問題。（Weibo@张凌赫工作室official）

粉絲怒轟張凌赫工作室

儘管工作室已經發文表示早已安排張凌赫進行治療。然而不少粉絲依舊對工作室的處理方式深感不滿。粉絲紛紛痛批工作室意圖將問題甩鍋給藝人，同時發現工作室發文的時間前後矛盾無法對應，直指工作室蓄意欺騙粉絲。並強烈要求工作室務必重視問題，並且及時同步藝人的情況給粉絲。

張凌赫（Instagram@zhanglinghe__1230）

張凌赫連發七條語音報平安

工作室發文過後，張凌赫本人亦親自出面，接連發出七段語音向粉絲報平安，安撫粉絲的情緒。他強調自身傷情並不嚴重，只需休養就能好轉，並解釋是因為劇組拍攝已臨近殺青，不想因自身原因拖累整體的拍攝進度。他表示就像日常打球不小心扭傷一樣，問題不是很大。自己只有前兩天行動比較不便，後續慢慢恢復就好了，希望粉絲不要太過擔心他。