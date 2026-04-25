張凌赫回應《逐玉》受台灣觀眾喜愛：情感產生的共鳴

大陸古裝偶像劇《逐玉》近期在台灣熱播，主演張凌赫在台熱度高居不下。近日，張凌赫在接受央視頻採訪時回應該劇受台灣同胞喜愛，他表示：「裏面的情感濃度也是在他們心中可以產生共鳴」。



張凌赫回應《逐玉》受台同胞喜愛：情感產生的共鳴。（央视频）

4月24日，央視頻發佈一條人物專訪影片，演員張凌赫回應台灣同胞喜愛：「台灣同胞喜歡肯定不僅僅因為我們造型出彩和畫面精美，一定是情感濃度產生的共鳴。」

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此外，他還分享了《逐玉》中謝征一角的創作心得。為詮釋好謝征，他與導演深挖角色前史、人物小傳，重視劇情邏輯與情感鋪墊，並分享劇中經典台詞的深層含義，飽含對西固巷溫暖時光的懷念。

《逐玉》爆紅台青盼邀張凌赫赴台 國台辦：樂見大陸藝人赴台交流

早前，據台媒《中天新聞網》報道，國民黨主席鄭麗文近日上廣播節目時自曝有收看《逐玉》，她還說，「我們跟去（訪陸）的小朋友說，你們大人為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜，只要叫張凌赫來台灣就好了」。隨後，「鄭麗文喊話張凌赫赴台」詞條登上微博熱搜榜。

鄭麗文近日上廣播節目時自曝有在看《逐玉》。（中廣新聞網）

4月22日，國台辦發言人張晗在例行記者會上回應「張凌赫是否有可能赴台交流」，她表示大陸支持兩岸影視文化界「雙向奔赴」，樂見大陸藝人赴台交流，與島內民眾見面。

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