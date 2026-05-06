張凌赫快閃台灣？粉圓店「混血男侍應」激似《逐玉》男神一夜爆紅

高雄文化中心附近一間粉圓店一夜之間爆紅，原本網友影片只是介紹半夜哪裡能喝到珍奶，沒想到老闆侄子PO出到店裡裝飲料的影片，讓網友暴動，瞬間讓影片瘋傳，甚至封老闆侄子為台版張凌赫。



影片中，一名男子穿著白色襯衫搭配牛仔褲，彎著身子熟練地裝著珍珠奶茶，畫面一出讓網友暴動，以為是男神張凌赫來到店家擔任一日店長。

高雄文化中心附近一間粉圓店的老闆侄子因酷似張凌赫，一夜爆紅。（Threads@bben89）

這段短短10秒的影片發布15小時後，已經有71萬人次觀看。影片原本是有網友分享高雄半夜哪裡能喝到珍奶，沒想到因為這帥氣身影而惹起哄動。

粉圓店老闆表示，影片中的男生是他的侄子，從中學到大學期間都在店裡打工。原來這名男子並非店員，而是趁著五一連假剛好路過，帶著妻女重溫到姨丈粉圓店打工的兒時回憶。

儘管已經七八年沒做了，但身體記憶還在，只見他手腳相當俐落，馬上就把飲料做好。當事人的妻女也在一旁說道，爸爸以前也是這裡的員工，還展示著爸爸會操作的技術。

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把影片停格與男神張凌赫比一比，兩人都穿著白色襯衫，還有中分的髮型以及高挺的鼻子，乍看之下確實有幾分神似。

老闆透露，這名帥侄兒是他太太妹妹的小孩，擁有荷蘭血統，是混血兒，並強調那個帥哥真的很帥，當年在店裡打工時，很多媽媽還會帶女兒來看帥哥。

據了解，老闆的帥侄兒是名攝影師，妻子則是經營網路自媒體，一家人顏值都相當高，不過平時非常低調。這回路過姨丈的粉圓店，沒想到這段影片意外讓姨丈跟侄兒都紅了。

張凌赫、田曦薇出演《逐玉》後在兩岸三地人氣急升。（微博@張凌赫z）

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