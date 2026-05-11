張凌赫遭美國富婆狂追極誇張　苦苦等待3天只見30秒：他身上好香

張凌赫演出古裝偶像劇《逐玉》之後大圈粉，在橫店拍攝新戲《歸鸞》吸引一堆迷妹追星，一名在關島當包租婆的美國富婆Amy，從洛杉磯殺到橫店追張凌赫，3天內不含機票花掉2萬2577元（台幣，約5600港元），只見張凌赫30秒，但是她說非常值得。



粉絲追星張凌赫 花3天只見30秒

Amy分享追星的保母級攻略，第一步先買下張凌赫1個月的通告表，再來張凌赫固定在橫店某間飯店化妝，Amy必須有該飯店的房卡，才能夜排守到張凌赫上班，該飯店規定只能當天訂房間，找代訂又規定只能訂套房，Amy多花了1500元人民幣（約1700港元）才成功搞定。

富婆Amy更新自己從洛杉磯追到橫店見張凌赫的瘋狂經歷。（小紅書@Amy北美生存指南）

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找好代訂接下來就是找代排，Amy說：

代排必須晚上11點就在酒店樓下排隊，排到隔天張凌赫來，姐怎麼可能去幹這種事情？代排只能排到凌晨3點，我就加錢，加到排到張凌赫來的前一個小時，是不是很輕鬆？有錢就花錢嘛。

完成「買通告」、「訂到飯店房卡」兩個步驟後，最重要的是「站位技巧」，張凌赫每天早上從家裡素顏進飯店化妝，這個叫「進妝」，進妝要排隊伍的最後面，然後在樓下等張凌赫化妝2小時，張凌赫會戴好古裝頭套從樓上下來，這個叫「出妝」，出妝要排最靠近保母車的地方，這樣張凌赫走路的距離最遠，可以拍照錄影最久。

Amy表示：

3天花了12個小時的時間在（飯店）樓下等待，但是我總共看到他時間只有30秒，真的很值得，他的帥我只能用四個字形容，帥裂蒼芎。順毛的頭髮超可愛，眼睫毛超長。

而且張凌赫身上香香的，Amy忍不住手刀衝去買張凌赫代言的香水。

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最後Amy提醒，追星有個訣竅就是要跟粉絲保持友好關係，大家都是辛辛苦苦來排隊，所以要做到遵守秩序、不要插隊，「這個明星他本身素質高，他的粉絲素質也會高」，有人好奇問Amy：「那我可以摸他嗎？」Amy笑喊：「當然不行，開玩笑，你摸他，你手就沒了。」

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