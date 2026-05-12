張凌赫驚傳是隱形富豪　擁風電集團2500萬股　真相竟是同名惹烏龍

陸劇男神張凌赫因演出古裝劇「逐玉」中「武安侯謝征」紅透半邊天，畢業於名校南京師範大學電氣與自動化工程學院的他，外型出眾還是理工學霸，最近還傳出他真實身分是「節能風電」擁有2577.69萬股的大股東，加上他先前拍過公益紀錄片「凌探未來」，探討能源轉型議題，令人震驚於他身家背景豐厚。



不過，最近消息證實，背後真相純屬烏龍。

張凌赫（Instagram@zhanglinghe__1230）

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張凌赫本名張家瑋，他在5月8日前才發出海上風力發電的短影片，而「節能風電」新進的第6大股東也叫張家瑋，網友兩相對照，意外傳出張凌赫即為該公司大股東傳聞，經調查後才發現其實只是同名同姓的烏龍。

事實上，經過資訊比對，張凌赫28歲，而節能風電大股東張家瑋出生於1988年，今年38歲，光年齡就明顯不符。「節能風電」大股東張家瑋曾任職於匯豐銀行和香港富德資產管理公司，現任富德資源投資控股集團投資經理與廣匯汽車監事，其2年前第4季投資「節能風電」，之前就曾一度成為前10大股東。

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