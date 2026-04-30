張凌赫獲平台金主認可度不及宋威龍等3男星　劇組邀約不敵田曦薇

受到短影音、豎屏劇衝擊，陸劇進入開劇寒冬期，播劇平台和投資廠商越趨謹慎，如果不是有信心的卡司寧可不拍。最近有中國媒體邀幕後人員討論此現象，人氣沸騰的張凌赫居然不是「首選」，在討論新項目時，更獲得平台和金主認可的三名古偶劇男星分別為宋威龍、王星越和陳哲遠。



根據幕後人員指出，《逐玉》爆紅，肯定有助於推高男女主角張凌赫和田曦薇的人氣。張凌赫能成為劇組的熱門邀約人選，但實際上認可度仍不如田曦薇，

接觸的10個項目裏，8個都會優先找田曦薇。

《逐玉》爆紅助推男女主人氣，但幕後人員指出，劇組邀約上張凌赫認可度不及田曦薇。（微博圖片）

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而金主對張凌赫仍有猶豫，主要還是因為不久前的「粉底液將軍」爭議，影響了平台對他主演硬派古裝劇的信心。

幕後人員透露，張凌赫目前屬於人氣高、但平台信任度稍遜的狀況，在追求高端製作的資方眼中的「認可度」還有很大提升空間，需要更多具說服力的作品來鞏固地位。

此外，一部劇爆紅的流量明星，會在一段期間獲得平台及金主認可，但是否能持續維持高人氣，則還須觀察，像去年以《永夜星河》爆紅的丁禹兮，今年就沒有那麼火爆。對此說法，丁禹兮過後受詢時大方回應，「我繼續努力 ​」。

王星越背後有于正

2024年以《墨雨雲間》爆紅的王星越，這兩年來雖然爆款劇不多，但拍戲專業表現好，形象正面，加上他老闆是于正，這也起了很大作用。

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平台認為選擇王星越主演，就相當於獲得于正的宣傳團隊，不管是正面還是負面話題，熱度一定不會少。

宋威龍「濃顏」外型優勢

宋威龍的「濃顏」外型，與張凌赫十分接近，兩人因此被視為古偶賽道上的競爭者。近年來，宋威龍憑藉《以家人之名》、《下一站是幸福》證明了自身在現代劇中的強力觀眾緣。

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與趙今麥合作的《驕陽似我》數據與口碑雙豐收，抖音播放量破百億，使宋威龍躋身一線男星行列。

陳哲遠是潛力股

雖然和其他被提到的男星相比，陳哲遠似乎還「嫩」了一些，但他被認為在此前多部劇集，如《偷偷藏不住》、《暗夜與黎明》中展示了共情力和塑造力。

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且在項目初期被平台直接選定，這顯示他不僅人氣高，且在投資方眼中有不錯的市場回報預期，是妥妥的潛力股。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】