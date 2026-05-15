王鷗疑未婚生女緋聞男友何九華認當爸　昔遭爆介入劉愷威楊冪婚姻

中國大陸德雲社相聲演員何九華近日在節目中突然自爆已有兩歲女兒，卻對孩子生母避而不談，加上其緋聞女友、43歲女星王鷗此前剛公開宣告單身，令外界對兩人長達五年的戀情走向及孩子身世一頭霧水，引發廣泛猜測。



王鷗曾於2016年因與當時仍是楊冪丈夫的劉愷威深夜共處一室「對劇本」而走紅，被網友譏為「夜光劇本」。

王鷗（Instagram@wangou.angel）

王鷗曾因與劉愷威深夜共處一室「對劇本」而引熱議：

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何九華是在德雲社自制綜藝《德雲dyun》的奶爸分享會上，首次以新手爸爸身份參與討論。他透露兩歲的女兒愛看大象、喜歡藍色，自己也常陪女兒讀唐詩，甚至坦言若二胎可以選擇，仍希望是女孩。

何九華節目自爆已有2歲女兒，王鷗曾被拍帶2歲女孩出來玩：

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節目曝光後，迅速佔據微博熱搜榜，許多網民對何九華與王鷗的感情現狀及孩子生母的身份感到好奇。

回顧兩人的戀情，何九華與王鷗於2021年因被拍到探班時摟肩挽腰、使用情侶手機殼而戀情曝光。然而，2023年7月，何九華曾被拍到與圈外美女親密互動後共處一室，疑似「腳踏兩條船」，但他隨後仍返回王鷗住處。

王鷗一度消失幕前，同年11月有狗仔爆料她即將臨盆。如今何九華自稱女兒約兩歲，推算出生時間在2024年初，這與王鷗被爆2023年底停工待產、2024年初秘密產女的傳聞高度吻合。此前，王鷗曾於2025年12月被拍到帶着一名幼童逛公園，但她當時解釋稱是表姐的小孩。

之前曾傳出兩人已在中國南寧領證結婚，但何九華在2025年綜藝節目上否認已婚。而王鷗則在2026年3月的直播中明確宣告「目前單身」，並強調「無需牽掛他人」。何九華此次對女兒生母閉口不談，使得網民猜測兩人或已分手。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】