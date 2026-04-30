竇靖童被偶遇與宋妍霏同遊巴黎　用餐嘟嘴賣萌同性戀情疑曝光

樂壇天后王菲愛女竇靖童氣質美貌神似媽媽，無論唱功或創作音樂都完美遺傳了父母，去到邊都成為外界焦點。竇靖童的感情生活向來備受關注，去年竇靖童被內地狗仔隊拍得跟「內地泫雅」宋妍霏一同外出放狗，兩人期間更手拖手，互動極為自然親密。日前竇靖童與一名長髮女子在巴黎一餐廳被偶遇，同性戀情再度引起熱議。

樂壇天后王菲愛女竇靖童氣質美貌神似媽媽，無論唱功或創作音樂都完美遺傳了父母。（微博/@Leah童Dou）

竇靖童日前出席巴黎時裝騷。（微博/@Leah童Dou）

竇靖童剷了清爽的寸頭。（微博/@Leah童Dou）

竇靖童一身時尚西裝造型出席時裝騷。（微博/@Leah童Dou）

竇靖童疑與宋妍霏同遊巴黎

日前有網民在巴黎羅浮宮附近一間越南餐廳偶遇竇靖童，同行的還有宋妍霏。在網民分享到社交平台的照片中，頭上架著太陽眼鏡的竇靖童剷了清爽寸頭，正與一名長髮女子一起用餐。兩人低聲談笑，動作非常有默契，竇靖童更嘟嘴向對方賣萌。雖然相中只看到竇靖童與長髮女子用餐，但網民指看到女子是宋妍霏，引起大批網民熱烈討論：「在一起很久了」、「宋妍霏竇靖童又被拍了」、「就是宋妍霏，看頭發上的眼鏡，宋妍霏前幾天發的小紅書就戴的這個眼鏡而且就是在歐洲」、「無論是友情還是愛情都好嗑」、「尊重祝福」。

日前有網民在巴黎羅浮宮附近一間越南餐廳偶遇竇靖童，同行的還有宋妍霏。（小紅書）

竇靖童跟女方嘟嘴賣萌。（小紅書）

竇靖童宋妍霏曾隔空傳情

據知，竇靖童與宋妍霏於2023年合作劇集《她的生存之道》而結識，直至2024年10月開始先後被媒體拍到私下在火鍋店用餐及在新加坡被偶遇拖手。2025年新年竇靖童分享了毛線鉤織公仔的照片，隔天宋妍霏便曬出身穿相似圖案的衣服自拍，連番巧合被外界認為是隔空傳情，引人遐想。

竇靖童與宋妍霏於2023年合作劇集《她的生存之道》而結識，直至2024年10月開始先後被媒體拍到私下在火鍋店用餐及在新加坡被偶遇拖手。(微博)