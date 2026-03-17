內地女藝人白鹿已經有一段時間未有進組拍劇，正處於休養生息的狀態。盛傳即將「復出」接拍新作的她，身價與人氣依然高企，絕對是影視市場上的超級搶手貨。近日更有消息指，兩位當紅男星李昀銳與丁禹兮正同時極力爭取與她合作，爆發了一場激烈的男主角「搶人戰」。然而，事業得意之際，白鹿卻捲入了與好姊妹虞書欣的不和傳聞中。



內地當紅花旦白鹿自拍畢古裝劇《莫離》後，因身體抱恙已停工休息多日，至今仍未進組拍劇。（莫離官微）

白鹿為避同台惹怒虞書欣 驚傳「神仙友誼」破裂

白鹿與好姊妹虞書欣兩位同為內地當紅的「95花」代表人物，有網民指隨着雙方名氣愈來愈大，在商務與影視資源上的競爭日益白熱化，導致兩人漸行漸遠，「沒法在一起玩了」。

白鹿與好姊妹虞書欣兩位同為內地當紅的「95花」代表人物。（網上圖片）

白鹿同為內地當紅的「95花」代表人物（微博@白鹿）

虞書欣亦同為內地當紅的「95花」代表人物（微博＠虞書欣）

網上更有猛料爆出，指白鹿在早前出席某場活動前，曾主動向主辦方提出「不想跟虞書欣排在一起」的要求。結果這番話傳到了虞書欣耳中，有指虞書欣更特意請人去質問白鹿為何出此言，令這段曾被外界稱羨的閨蜜情斷崖式降到冰點。

網上有指白鹿在早前曾提出「不想跟虞書欣排在一起」的要求。（小紅書＠白鹿）

結果這段話傳到了虞書欣耳裏。（微博＠虞書欣）

白鹿高EQ談交友觀 付出真心問心無愧

這則不和消息一出迅速登上熱搜，引發兩派粉絲及吃瓜群眾熱烈討論。目前雙方工作室均未對此作出任何回應。不過，大批理智的粉絲則認為爆料者根本沒有拿出任何具體證據，紛紛出面護航強調：「她們都是很好的朋友，別搞了！」

目前雙方工作室均未對此作出任何回應。（網上圖片）

不過，白鹿其實早就展現過相當成熟且通透的「友誼觀」。她曾在一檔節目中大方分享自己對交友的看法：「交心的朋友，沒有必要那麼多，但是付出真心永遠是沒錯的，就問心無愧就好。」這番說話不僅展現了她高情商與清醒的一面，也證明了她對於真誠待人有著自己的堅持。