披荊斬棘2026｜網傳超豪華名單　張衛健古巨基陳浩民何潤東羅志祥

內地競演節目《乘風2026》（浪姐7）近期討論度超高，新一季《披荊斬棘的哥哥》（披哥6）預計於8月暑假上線，近日網上瘋傳一份豪華名單，包括何潤東、林宥嘉、羅志祥等30位藝人都將參與競賽。



網上爆出《披哥6》擬邀的30名嘉賓，並以經典男神、舞台王者、跨界先鋒、國際面孔分為四大方向，第一組的名單包含張衛健、古巨基、何潤東、陳浩民等男神；周傳雄、騰格爾、金志文、羅志祥及林宥嘉等則是第二組，第三組有演員宋小寶、武藝、陸虎，而人氣泰星尹浩宇（Patrick）則有機會加入第四組。

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近期《逐玉》討論度居高不下，張凌赫因妝感重被調侃是「粉底液將軍」，也讓何潤東14年前在《楚漢傳奇》演出的「項羽」再度被討論，外界認為同樣是將軍，兩人差異頗大，何潤東沒演《逐玉》卻連帶翻紅，是否參加節目成討論焦點。

為呼應《乘風2026》帶動的熱潮，節目傳出將首次採全程直播公演錄製，吸引大量贊助商回歸。其中最受矚目的就是羅志祥，當年他被前女友周揚青毀滅式爆料，消失在大陸螢光幕6年，先前他被問到是否有機會挑戰《披哥6》？羅志祥表示：「如果節目組找我，我可以去！」大方表示有意願。

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