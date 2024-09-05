36歲圈中靚爸「老婆懷胎9月流產」3年後剖白心聲：生命時間都有限
撰文：聯合新聞網
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鳳小岳參賽大陸節目《披荊斬棘4》，繼一公舞台後再下一城奪得弟弟組冠軍，日前在節目中被尤長靖問到什麼時候開始想做第1張專輯，鳳小岳罕見透露內心世界，表示先前妻子懷胎9月不幸流產，因為小孩1顆腎沒成形，自己抱著孩子時意識到「所有生命時間都有限」，他說：「現階段就是盡量不留下遺憾，並在範圍內把自己做到最好，所以想做音樂呀！做音樂真的很療癒。」
他與MIYAVI（石原貴雅）、尤長靖、朱星杰、黃瀟在二公舞台組隊，以樂團結合唱跳改編蕭亞軒金曲「表白」，而為了突顯專業舞者黃瀟的特質，MIYAVI建議加入節奏、戲劇感十足的日本傳統樂器三味線，節目團隊認為可以再加入另1種樂器。
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鳳小岳主動攬下大任之後，特別回到山上的家尋找匹配的樂器，最終選擇音色溫潤的古琴，師承母親的他表示：「古琴是需要時間去理解消化，然後需要成熟一點點，我覺得我現在在一個滿剛好的位置，去重新認識這個樂器。」
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而他再次圓夢跟偶像MIYAVI隔空對彈，還有3位隊員的精湛舞藝，一舉驚豔全場拿下892分火力值，獲得弟弟組冠軍、全組別亞軍佳績，MIYAVI事後透過社群發文盛讚鳳小岳的古琴演奏，鳳小岳開心回應：「超越語言音樂創作是多麼美好，我也很榮幸可以跟你分享我的音樂世界。」
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