《披荊斬棘》男星柬埔寨險被賣豬仔　錄遺言給媽媽：可能回不去了

大陸男星高瀚宇2021年參加《披荊斬棘的哥哥》，曾演過《全職高手》、《半是蜜糖半是傷》等戲劇作品走紅。



近日在綜藝節目《快樂趣吹風》中，分享剛出道時去柬埔寨拍戀愛綜藝節目，卻陰錯陽差差點被人蛇集團騙走的驚魂往事，當時他緊張到在酒店錄下遺言影片給媽媽，告知可能回不去了，所幸後來靠著靈機一動成功脫困。

高瀚宇透露，本來節目有幾位成員同行，卻突然出現狀況變成他單獨出發，那是他第一次出國，原本計畫要從柬埔寨的首都金邊轉機到暹粒，卻因資訊錯誤，他一下機就出了金邊機場。

更糟的是他的手機在當地完全無法通訊，加上語言不通，他陷入孤立無援的窘境，他坦言當時看著身邊的中國人愈來越少，心裡越來越驚慌，後來有一位講中文的陌生男子上前關心，對方透露是「接機對象航班延誤」的說法，不疑有他便跟著這名陌生男子前往了某間酒店。

沒想到入住後那間酒店卻無法鎖門，讓他覺得有點不妙，就拿椅子抵著門，而他因為無法聯絡上任何人，他緊急做出用手機錄下影片給媽媽的決定，他直言：

媽，我今天肯定要Ｘ街了（大意：要死了），可能回不去了。

不過最後他急中生智，成功透過酒店櫃檯的電話，聯繫上了節目組的工作人員，終於叫了一台前往目的地的車。

他一路上依然緊張，因為前來的司機不會說中文，但他靠著地圖核對路標，確認路線沒有被更改到奇怪方向，最後成功抵達正確的錄影地點，才結束了這場長達數小時的柬埔寨驚魂記。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】