浪姐7｜第3次公演直播突宣延期　網爆2大主因　多位女星生病送醫

歌手曾沛慈、范瑋琪、蕭薔、江語晨等人參戰大陸歌舞競演節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》），原定8日起一連兩晚直播第3次團體公演，更廣邀1000位觀眾到場當評審。



豈料製作單位昨深夜緊急宣布「推遲直播錄製」，讓大批粉絲相當錯愕，原因也引發網友瘋猜。

《浪姐7》深夜宣布改期播出。（微博@乘風2026）

官方補償觀眾機加酒 網猜和煙火廠爆炸也有關

本屆《浪姐》主打全程直播、零修音，引爆不少話題，每次團體公演都吸引大批觀眾搶看。

浪姐7三公直播宣佈延期，張月、莊法、安崎等多位女星生病：

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不過製作單位7日晚宣布延後直播，針對透過芒果TV官方報名的「浪花」（現場觀眾），節目將補償交通以及住宿飯店，細節將以電子郵件通知，但有不少觀眾早已抵達當地，深夜收到取消通知相當不滿。

不過延後直播原因眾說紛紜，有一說和湖南長沙瀏陽煙火工廠爆炸有關，事故已導致26人死亡、61人受傷，大陸官方為此加強文化娛樂活動控管；另外女藝人們沒日沒夜排練，傳出健康狀況也亮紅燈。

其中張月因急性腸胃炎送醫、烏蘭圖雅帶病排練、安崎因高強度排練暈倒，莊法受傷行動不便、江語晨在車上崩潰大哭、曾沛慈每天花15小時苦練等等，讓網友猜測也是公演延遲的原因之一。

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