向佐《披荊斬棘4》想退賽被嘲「媽寶」AKIRA還原真相：不能只怪他

台灣三立都會台與勝星娛樂合作，即將在2024年底推出全新嘻哈舞蹈實境節目《S+PLUS巔峰舞者》，節目不僅找來多位重量級評審，更集結來自台灣、日本、韓國與新加坡等地的舞林高手組隊參賽，冠軍將獲得超過百萬台幣的總獎金，AKIRA以特邀評審嘉賓的身分出席記者會，也還原他參加陸綜《披荊斬棘4》隊友向佐落跑的真相。



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向佐當時參加《披荊斬棘4》一度想中途落跑，慘遭網民砲轟「媽寶」，隊友AKIRA今被問及此事替向佐緩頰，他表示節目經過剪輯，錄了100分鐘可能才播出幾分鐘，所以觀眾不會看到參賽者背後練習的辛苦過程，容易因此產生誤解：「有時候大家練習15、20小時，緊接著就要去拍攝，我們在平常的時候，其實也不會被逼到那個狀況，所以這點他（向佐）應該是要被體諒的。」

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AKIRA認為，向佐是因為不希望拖累到大家，才選擇先離開，但向佐最後還是回到團隊，和大家一起表演，還是很值得鼓勵，而且他是舞蹈團體出身，隊友出問題，就是整個團隊的問題，不該讓隊友一個人承擔：

所以不能只怪向佐一個人，我沒有教好他，也要負責 AKIRA

但AKIRA表示參與《披荊斬棘4》雖然辛苦，卻是很難得的體驗，他也期待《S+PLUS巔峰舞者》接下來的錄影，希望能發掘到更多優秀舞者。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】