奧德賽｜路蘭堅持「脫節」　從不用智能手機電子郵箱：沒什麼用處

在科技高度發達的2026年，荷里活傳奇導演基斯杜化·路蘭（Christopher Nolan）依體現著一種近乎執拗的「老派堅持」。他近日在接受美國知名節目《60分鐘》（60 Minutes）專訪時，分享自己拍攝《奧德賽》（The Odyssey）的幕後故事，路蘭還多次強調自己不曾擁有智能手機，也從不使用電子郵件。這種與當代脫節的生活方式並非刻意標新立異，而是他守護創作靈魂的終極防線。



路蘭新片《奧德賽》即將於7月17日上映，令大批影迷引頸以待。（《奧德賽》電影海報）

路蘭接受美國知名節目《60分鐘》（60 Minutes）專訪。（《60分鐘》影片截圖）

2026年的「數位隱士」：路蘭

路蘭受訪中再度證實，自己至今依然沒有電子郵箱，也拒絕使用智能手機，就連撰寫劇本時所使用的電腦，也是處於完全「斷網」的狀態。面對外界的好奇，路蘭坦言自己不希望「正常生活」被繁雜的數位工具所裹挾，他如今堅持閱讀紙質實體報紙，並只在固定的時間段「專程」坐在電腦前獲取所需資訊。當被問及為何在科技如此進步的2026年依然固守此道？路蘭感性地表示：「我只是對這種溝通方式從未特別感興趣。」

路蘭再次提到自己沒有使用過電子郵箱。（《60分鐘》影片截圖）

路蘭也從來沒有使用過智能手機。（《60分鐘》影片截圖）

在電影拍攝期間，路蘭會主動切斷與外界的一切數碼聯繫。他甚至因為「不在劇組的通訊群組（Group Chat）裏」而成為業內廣為流傳的經典趣聞。這種做法看似不可思議，但路蘭卻多次強調這是他維持高效指揮與深度思考的關鍵秘訣：「我認為技術及其所能提供的一切令人驚嘆……這與分心程度有關……如果我自己製作素材和撰寫腳本，整天使用智能手機對我來說沒什麼用處。」

路蘭平時只會使用翻蓋手機。（《60分鐘》影片截圖）

路蘭表示：「對這種溝通方式從未特別感興趣。」（《60分鐘》影片截圖）

然而，正是這種極致的孤獨與隔離，才孕育出《潛行空間》（Inception）、《星際啟示錄》（Interstellar）及《奧本海默》（Oppenheimer）等邏輯縝密且震撼世人的神作。

（《星際啟示錄》電影海報）

（《奧本海默》電影海報）

71歲利馬親證路蘭「12小時從不坐下」

在影視圈奉獻近半個世紀、現年71歲的資深演員占士·利馬（James Remar），這次在《奧德賽》中二度與諾蘭合作（前次為2023年的《奧本海默》）。利馬曾向媒體揭露了諾蘭在冰島外景時令人肅然起敬的鐵血作風，即使當時冰島氣溫極低，路蘭依然連續站立工作作12小時且禁止手機出现。

資深演員占士·利馬（James Remar）。（Getty Images）

利馬說：「片場不准用手機，而這位導演從來不坐。他每一個鏡頭都站在攝影機旁邊。冰島拍攝時也是這樣，我們在海邊拍了12個小時，從未見他坐下過。每天都是這樣，天氣超冷，大家都冷得要命。」

路蘭在冰島拍攝時曾連續站立12小時，且在片場完全不用手機。（《60分鐘》影片截圖）

為拍《奧德賽》橫跨五國 狂燒200萬英呎IMAX菲林

儘管私生活極度抗拒數位科技，諾蘭在電影技術的追求上卻走在最前沿。他始終認為，數位攝影永遠無法複製傳統膠片的獨特質感。

《奧德賽》劇照（X@empiremagazine）

《奧德賽》劇照（X@empiremagazine）

他的最新科幻史詩巨作《奧德賽》（The Odyssey），便創下了電影史上的全新里程碑——這是全球首部完全採用巨幕膠片格式拍攝的商業長片。為了呈現極致的視覺震撼，劇組不惜成本，橫跨了希臘、冰島、摩洛哥、義大利與蘇格蘭等五個國家取景，更瘋狂消耗了高達200萬英尺長的IMAX菲林，將大自然的壯麗與光影美學發揮到極致。

為了拍攝《奧德賽》，路蘭走遍希臘、冰島、摩洛哥、意大利和蘇格蘭。（《60分鐘》影片截圖）

《奧德賽》是第一部完全採用巨幕膠片格式拍攝的長片，一共消耗了200萬英尺長的IMAX菲林。（《60分鐘》影片截圖）

從拒絕智能手機的日常，到冰島寒風中佇立12小時的專注，諾蘭用行動證明在這個追求速度與便利的時代，唯有耐得住寂寞、守得住匠心的「老派孤獨」，才能鑄就真正跨越時代的藝術經典。