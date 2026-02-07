路蘭嚴厲反對Netflix收購華納兄弟：非常非常嚴重憂慮重擊影業

串流龍頭企業Netflix去年底宣布大舉斥資827億美元（約港幣6486億元）天價收購荷里活百年企業華納兄弟探索公司，成為最近全球觀眾熱切關注的影壇大事，事件引起美國影業三大工會及多位代表人物群起反對。美國導演工會（DGA）去年由名導基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）接手擔任會長，工會年底針對收購事件的聲明中，已表明對收購感到擔心，強調影業需要在競爭下激發創作力。

Netflix去年宣布收購華納兄弟後，引起美國以至全球廣泛關注。（GettyImages）

路蘭為華納拍戲18年 因串流問題分岐中止合作

基斯杜化路蘭曾與華納兄弟影業合作多年，2002年至2020年期間製作多達10部電影，直至華納發展串流平台HBO MAX，認為出品應該在電影院及平台同步上映播放，路蘭並不認同華納的做法，最後亦因此分岐而分道揚鑣，路蘭數年前開展與環球影業合作，橫掃奧斯卡的《奧本海默》（Oppenheimer）與即將今年上映的《奧德賽》（Odyssey）亦為該公司出品。

基斯杜化路蘭橫掃奧斯卡的作品《奧本海默》，便是由華納兄弟轉投環球影業後的首部作品。（GettyImages）

路蘭首度以導演工會會長受訪 直接反對Netflix收購華納兄弟

路蘭去年接任美國導演工會會長後，早前首次以會長身份接受訪問，在外媒《Variety》的獨家訪問中，路蘭談到Netflix收購華納兄弟事件時，嚴厲直接表明反對：「我們非常非常嚴重憂慮收購後會發生甚麼。我認為電影業正處於難難時期，失去一間大片廠支柱將會重擊影業。」

基斯杜化路蘭接任美國導演工會會長後，首次以會長身份接受訪問。（Getty Images）

路蘭：導演工會會員更重視良性競爭

雖然Netflix聯席CEO Ted Sarandos早前曾派「定心丹」，表明公司保證一切新戲會有45日院線獨家上映期，然而路蘭卻直指獨家上映期限無關業界重視的關鍵：「業界對此舉有支持的聲音，然而保證並不等於一種全情投入。電影將設有院線獨家上映期限，當然一定程度上定義華納兄弟此後會繼續以電影商模式經營，然而對我們的會員而言，其實電視及串流方面的發展，片廠良性競爭反而更加重要。」路蘭認為Netflix的保證，對保持業界良性競爭的生態，並不能正面解決及回應。