奧德賽｜預告揭戰爭後遺症　美式對白"Daddy、Let's Go"惹熱議

全球矚目，基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）新作《奧德賽》（The Odyssey），早已宣布將於2026年7月17日上映。昨晚（5/5）公開首條正式預告。從預告可見，這部改編自「荷馬史詩」的電影，不僅充滿希臘神話情節，更帶有濃厚的「路蘭式」風格，而預告更進一步揭開主角雖戰勝凱旋，但就似患上戰爭後遺症（PTSD），要對不同的心靈交戰。

麥迪文正是《奧德賽》的男主角奧德修斯，而《奧德賽》的故事內容則是緊接在特洛伊戰爭（即木馬屠城）之後的返鄉經歷。《奧德賽》預告截圖）

預告盡見戰後的狀況。（《奧德賽》預告截圖）

大家熟悉的木馬屠城場面。（《奧德賽》預告截圖）

繼續「非線性敘事」

路蘭的電影向來以「非線性敘事」見稱，而早前路蘭在訪問中已親證，本作將沿用此風格，再為大家帶來劃時空的體驗。所以在預告中，大家看到路蘭根據原著，重現部分故事情節，包括在海上十年的漂流、遇上獨眼巨人、面對特洛伊戰爭，以及在伊薩卡島的等待，但到底最後會用甚麼時序交代，暫未見其思路。

羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）演繹充滿叛背之心的謀反者。（《奧德賽》預告截圖）

湯賀蘭（Tom Holland）飾演男主角奧德修斯的兒子。（《奧德賽》預告截圖）

神話中的獨眼巨中，預告都有出現。（《奧德賽》預告截圖）

《奧德賽》的製作成本高達 2.5 億美元（約19.5億港元），是路蘭職業生涯至今最高成本的作品，而全片更以IMAX菲林拍攝，見證路蘭對 IMAX 與實體特效的堅持。由開拍當初，部分觀眾會以《戰狼300》式的血腥殺戮去期待，不過從首預告可見，電影似集中講主角凱旋而歸後，遇上戰爭後遺症（PTSD），有別於傳統的史詩式英雄主義，路蘭似要探討主角奧德修斯作為戰士，回歸後的內心崩潰，預告中由戰勝將士吐出的一句︰「Help me go home」，還有回家後的陌生感，令預告更引人入勝。

預告中出現「Daddy」及「Let's Go」等現代字眼，令部分影迷感覺不爽。（《奧德賽》預告截圖）

預告中出現「Daddy」及「Let's Go」等現代字眼，令部分影迷感覺不爽。（《奧德賽》預告截圖）

電影達史詩級的陣容，在預告中亦逐一確定，包括主演的麥迪文（Matt Damon），飾演其子的湯賀蘭（Tom Holland）、妻子安妮夏菲維（Anne Hathaway），充滿叛背之心的羅拔柏迪臣（Robert Pattinson），還有辛蒂雅（Zendaya）將飾演雅典娜。不過亦因一眾演員講對白時充滿美國口音，以及在預告中出現「Daddy」及「Let's Go」等現代字眼，令部分影迷感覺不爽。