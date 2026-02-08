奧德賽︱首批觀眾評價率先出爐　《黑夜之神》編劇：奇蹟般的創舉

奧斯卡金像導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩式神話新作《奧德賽》（Odyssey），由麥迪文（Matt Damon）、「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）、安妮夏瑟維（Anne Hathaway）、Zendaya及羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）等巨星主演，即將於今年7月17日上映。距離《奧德賽》上映尚餘五個月，竟然已經有觀眾先睹為快，更鬆口向傳媒透露評價！

路蘭最新執導作品《奧德賽》由麥迪文、湯賀蘭、安妮夏瑟維、Zendaya及羅拔柏迪臣等巨星主演！（《奧德賽》電影劇照）

《奧德賽》將於7月上映，竟然已經有觀眾先睹為快！（《奧德賽》電影劇照）

路蘭胞弟成首批觀眾 大讚：奇蹟般的創舉！

據外媒《Variety》報道，《奧德賽》導演基斯杜化路蘭的胞弟Jonathan Nolan，曾與兄長《蝙蝠俠：黑夜之神》擔任聯合編劇，本身亦是影視導演的Jonathan Nolan，接受訪問時透露，由於自己未有參與《奧德賽》的製作，所以成為首批觀眾：「這部電影實在太宏偉，是一件奇蹟般的創舉！」讚揚兄長成就一部傳奇式的電影。

基斯杜化路蘭的胞弟Jonathan Nolan，曾與兄長《蝙蝠俠：黑夜之神》擔任聯合編劇。（GettyImages）

Jonathan Nolan揭兄弟童年沉迷荷馬史詩：已討論過點去拍！

Jonathan Nolan更進一步透露，原來從小與基斯杜化路蘭兩兄弟對荷馬史詩均非常沉迷：「我們小時候被《伊利亞特》和《奧德賽》徹底迷住！基斯杜化與我有過許多有趣的討論，更已討論過會如何去拍攝、敘述故事。」原來從小希望成為電影作者的路蘭兄弟，細個已經打算拍攝荷馬史詩，相信基斯杜化路蘭如今終於成功將《奧德賽》搬上大銀幕，一定會如胞弟所言非常宏偉！