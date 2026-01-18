奧德賽｜麥迪文激減33磅變大隻佬　老友賓艾佛力：佢成世人第一次

奧斯卡金像導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩式神話新作《奧德賽》（Odyssey），由麥迪文（Matt Damon）、「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）、安妮夏瑟維（Anne Hathaway）、Zendaya及羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）等巨星主演，即將於今年7月17日上映。麥迪文作為《奧德賽》男主角，在戲中飾演希臘傳奇冒險家兼戰士奧德修斯，他因而努力減磅操肌上陣，雖然未達《戰狼300》爆肌水平，但從劇照已經可見麥迪文身型變化成果。

麥迪文飾演的男主角奧德修斯，為希臘傳奇冒險家與戰士。（《奧德賽》電影先導劇照）

據外媒報道，麥迪文為飾演《奧德賽》激減33磅上陣，由200磅肥佬變身剛條型大隻佬，麥迪文曾透露：「路蘭希望我變得精壯，在醫生的建議下我停止進食麩質。我的體重向來徘徊在185至200磅，但在我在拍攝全程保持在167磅，我高中畢業後便沒有這樣瘦過！我在拍攝時全程一直操練，飲食亦非常清淡。」

麥迪文激減33磅上陣拍攝《奧德賽》。（GettyImages）

麥迪文明顯比平時大隻得多！（《奧德賽》電影劇照）

麥迪文身型亦明顯瘦削得多。（《奧德賽》電影劇照）

賓艾佛力取笑老友麥迪文

日前在《The Rip》電影首映禮上，麥迪文與賓艾佛力（Ben Affleck）兩位男主角同場現身，二人由1997年自編自演《驕陽似我》（Good Will Hunting）至今老友足30年，賓艾佛力被傳媒問到麥迪文的身型變化時，忍不住嘲笑一下老友：「佢成世人終於成功第一次操fit身型，實在令我太驕傲！」賓艾佛力曾為飾演蝙蝠俠打造爆肌身材，難怪忍不住取笑一下老友！

麥迪文與賓艾佛力於1997年自編自演《驕陽似我》，至今老友足30年。（GettyImages）

賓艾佛力曾為飾演蝙蝠俠打造爆肌身材。（《蝙蝠俠對超人：正義曙光》電影劇照）