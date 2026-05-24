佘詩曼心痛媽媽從不言累　感激珍姐與劉兆銘提點未來望退居幕後

「四料視后」佘詩曼（阿佘）憑藉犀利硬朗的銀幕形象深入人心，日前現身香港電台第二台節目《安哥同學會》，接受主持陳圖安專訪。節目中阿佘不僅罕見大談與媽媽如朋友般的深厚羈絆，也感性分享了自己在演藝路上影響至深的兩位貴人，更率先透露了自己未來有意轉型幕後的全新動向。



佘詩曼（阿佘）即將在5月28日踏入51歲，近日頻頻出席生日飯局。（IG@charmaine_sheh）

心痛超人媽媽「母兼父職」從不喊苦

戲裡是獨當一面的大女主，戲外的阿佘則是全港公認的寵媽孝順女。她透露，由於母親早年獨自扛起照顧三姊弟的重擔，母女倆從小同床共枕、無話不談，相處模式與其說是傳統母女，其實「更像是無秘密的平輩朋友」。

佘詩曼近日接受香港電台第二台節目《安哥同學會》專訪。（香港電台官網）

提到母親當年的堅毅，阿佘語帶心疼地表示，媽媽在孩子面前從不流淚、從不喊累，永遠展現最強大的一面。如今母親年歲漸長，不擅長表達身體的不適，阿佘便主動當起全天候的貼心管家。想到媽媽洗澡安全，阿佘主動在浴室添置洗澡凳、在浴缸外加設防滑腳踏；日常經常要提醒媽媽「更衣時要坐著防止跌倒」、「走路時雙手千萬不要插口袋」以防萬一。

佘詩曼向來與她媽媽Lily （佘媽媽） 感情極好。（IG@charmaine_sheh）

有趣的是，因為知道媽媽「只聽醫生的話」，阿佘每次陪同媽媽看診時，都會偷偷遞「小紙條」給醫生，拜託醫生在診間代為發話，叮囑媽媽要多喝水、多休息和適度運動。

佘詩曼每年都會同媽媽慶生。（IG@charmaine_sheh）

感激珍姐的震撼教育與劉兆銘的「水之哲學」

回首漫長的演藝之路，阿佘特別感謝曾勵珍（珍姐）與劉兆銘（Ming Sir）這兩位演藝生涯中的心靈導師。

她憶述在入行第三年時，自認已摸索出拍戲套路，表演逐漸流於公式化。當時的高層珍姐敏銳察覺，直接在拍攝途中把她召回辦公室，點名要她當場「看帶」，更厲聲質問她：「做咩呀？以為自己好叻？拍到滑晒牙喎！」這番重話雖然讓當時的她感到難堪與難受，但回家反思後，她深刻體會到珍姐是在拉她一把，告誡她千萬別丟失了對演戲的初心。

佘詩曼十分感謝曾勵珍（珍姐）當年提點。（資料圖片）

另一位對她影響深遠的則是前輩劉兆銘。阿佘讚歎對方字字珠璣，宛如人生導師。她回憶某次與對方同車，劉兆銘用「水」的百態來譬喻演戲的最高境界，足足講滿了整個車程。這番充滿禪意的「水之哲學」雖然抽象，卻帶給阿佘極大的心靈啟發，讓她受用至今。

劉兆銘除了是著名演員，亦是香港最早期遠赴法國習舞之人、香港舞蹈界的開荒者之一。（YouTube影片截圖）

預告未來新身份 密謀向幕後跨界

除了在鏡頭前發光發熱，出了名體貼幕後人員、時常在片場大方「萬歲」請客的阿佘，也首度透露自己對未來演藝事業有了全新的藍圖。

佘詩曼未來想進軍幕後。（佘詩曼微博圖片）

她坦言自己現階段對「幕後工作」產生了濃厚興趣，尤其熱衷於傳承經驗。「我見到有些新人滿有熱誠，但方法不對，我會忍不住教他。」阿佘表示，自己非常享受與導演一起深入鑽研劇本、幫助年輕演員剖析人物情緒的過程，期待未來能將自己累積多年的視后級經驗，毫無保留地傳承下去。