41歲鄭融首揭身體響警號　雙重打擊淚崩：望住天花板一直喊郁唔到

41歲鄭融（Stephanie）近年在歌壇低調前行，在結束2023至2024年的個人巡迴演唱會後，她便彷彿在螢幕前按下了暫停鍵。日前，她現身力挺好友梁靖琪（Toby）主持的訪問節目《SpotiTalk》，除了解開自己事隔四年才推出新歌的背後原因，更首度在鏡頭前情緒潰堤，揭露自己近年在經歷失戀與喪父的雙重打擊下，身體曾亮起極其嚴重的危險警號。



鄭融（Stephanie）現身好友梁靖琪（Toby）主持的訪問節目《SpotiTalk》。（YouTube截圖）

鄭融曾絕望躺平 臥床翻身都成奢望

鄭融在節目中說道：「有啲人話去到40歲，會有大件事情發生，呢啲大事會衝擊你個人……會令你改變或者去領悟一些讓自己成長個嘢。其中一樣嘢係我身體出現問題，都係幾嚴重個問題。我記得瞓喺床，我想轉身，或者輕輕踢隻腳，都覺得張被好重。有段時間，我係躺平瞓喺張床，望住天花板，然後我一直喊，我郁唔到，好辛苦。」講到激動時，鄭融更忍不住流眼淚，這時梁靖琪給遞上她紙巾。

鄭融憶述那段時間自己連被都踢不動。（YouTube截圖）

情深之處，鄭融梁靖琪二人都不禁流淚。（YouTube截圖）

當時動彈不得的她，唯一能做的就是不斷收聽各種類型的訪問節目來分散注意力。看著如今能安穩坐在錄音室的自己，鄭融一邊擦拭眼淚一邊感性表示，相比起那段絕望的臥床時光，今天能重新出現在大家面前，已經是跨出了一大步，因此她不再恐懼未來，因為她已經戰勝了那個無法動彈的自己。

如今鄭融覺得自己能上節目已經是一個巨大進步。（YouTube截圖）

雙重人生低谷：父親驟逝與8年長跑情斷

這場幾乎摧毀她肉體的怪病，背後其實堆疊了難以承受的精神悲傷。鄭融在2023至2024年間剛完成了個人巡迴演唱會，原本雄心壯志要投入新歌製作，命運卻在此時給鄭融開了個殘酷的玩笑：「爸爸走得好突然，我同屋企人要好快調整，好快應變，要處理好多嘢。」這也是她為何在樂壇整整事隔四年的真正主因。

鄭融爸爸走得好突然。（IG@stephanie_cheng）

爸爸的離去對鄭融造成重大打擊。（IG@stephanie_cheng）

雪上加霜的是，此時她的感情世界也走到了盡頭。父親病逝前的2020年，她與交往長達八年的外籍男友在低調中協議分手。家庭的巨變與長跑戀情的終結同時壓下來，讓向來堅強的她也徹底被壓力擊倒。

當時鄭融與拍拖8年的外藉男友分手了。（IG@stephanie_cheng）

41歲鄭融參透「學會做自己的朋友」

如今成功走出陰霾、回復單身狀態的鄭融，心態顯得更加成熟與豁達。主持人梁靖琪在節目中笑稱，自己曾熱心想當紅娘幫她介紹對象，卻被鄭融一口回絕。對此鄭融坦言：「我係咁同妳（梁靖琪）講冇所謂，因為最怕就係刻意。」

經歷過生老病死與情感跌宕，她深刻體悟到，當生命真正面臨驚濤駭浪時，唯一能真正安慰、陪伴並救贖自己的，終究只有自己：「當爸爸健康出現狀況，我發覺能夠安慰自己，陪伴自己，都真係只有你自己。所以身邊好多朋友會覺得，好似搵唔到我，我好似唔肯講嘢，成個人唔同咗……經歷過那段時候後，係嗰段時間慢慢起變化，（發覺）唔係刻意要改變自己，原來很多時候給一個安靜時間同自己相處真係好緊要。」

鄭融勸大家識得同自己做朋友。（YouTube截圖）

鄭融溫暖地呼籲大家：「大家不妨試下，識得做自己嘅朋友，自己陪自己，學會之後自己接受能力都會高好多，身邊好多嘢都會變得OK。」