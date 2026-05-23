佘詩曼慶生飯局洩蜜　JW王灝兒與緋聞新歡王至尊同框照流出

四料視后佘詩曼（阿佘）即將在5月28日正式踏入51歲，憑藉在演藝圈無可匹熱的超強人緣，近期的生日飯局可謂一波接一波。繼日前與《正義女神》劇組及一眾鮮肉男神歡聚後，阿佘今日（23日）再於社交平台大曬最新的慶生照。沒想到，這張原本單純分享喜悅的照片，卻因為兩位稀客的連袂出席，意外成了網民熱議的焦點。



阿佘當天還在IG限時動態曬出第二場生日宴。（IG＠charmaine_sheh）

就算遮住個面都知道阿佘笑的好開心。（IG＠charmaine_sheh）

佘詩曼坐C位「神助攻」 JW與新歡罕有同框

照片中，身為主角的阿佘捧著精緻的生日蛋糕穩居畫面中央，臉上洋溢著被寵愛的幸福笑容。圍繞在她身邊的除了經理人陳欣健長女陳易遙，以及已故巨星張國榮的摯愛唐鶴德（唐唐）外，身後一對低調卻無比吸睛的男女立刻抓住了大家的眼球——那正是傳出緋聞近一年的歌手JW（王灝兒）與其富貴新歡王至尊。

佘詩曼曬生日照，但網民的注意力全在洩密的JW（王灝兒）與其新歡王至尊（後排左一）。（IG@charmaine_sheh）

事實上，去年6月起JW與王至尊的戀情便在圈內不脛而走，但礙於雙方作風極度低調，過去從未對外公開認愛，在公開場合更是刻意避嫌。這次兩人竟然不避諱地一同出席阿佘極為私密的核心飯局，並透過這張照片罕見「同框」，在外界看來，這段地下情無疑已經獲得了圈內重量級好友的認可與實質「認證」。

JW曾與有「12億男友」之稱的前卓悅太子爺Tarzan愛得高調。（IG@tarzan_ip）

去年有內地網民於中山野生捕獲JW與男友人同行。（小紅書）

「新歡」王至尊背景超顯赫

隨著合照曝光，這位成功融入JW好友圈的「準男友」王至尊，其令人驚嘆的超狂背景也再度被網民起底。他不僅在商界與體壇左右逢源，更是一位不折不扣的高學歷學霸。

王至尊還曾在Facebook宣傳曼聯球衣珍藏展。（Facebook圖片）

王至尊是香港本地老牌足球隊「公民」的班主兼球員，同時還擔任「至尊足球隊」的主席，在香港本地足球圈擁有極高影響力。 王至尊中三時便遠赴英國留學，大學主修金融。隨後更進軍美國頂尖學府紐約大學（NYU），成功取得「音樂商業碩士」學位，是一位名副其實懂商業、懂音樂的高學歷學霸。

王至尊是香港本地老牌足球隊「公民」的班主兼球員，同時還擔任「至尊足球隊」的主席。（Facebook圖片）

學成歸國後，王至尊投身音樂專業，目前在國際娛樂巨頭Live Nation Electronic Asia任職，主要負責統籌引進大型西洋巨星演唱會以及國際大型音樂節，在音樂娛樂產業風生水起。