前邵氏女星一頭銀髮現身聚會　嫁「最後貴族」退出娛樂圈依然優雅

前邵氏女星張淑儀在1983年與有「最後貴族」之稱的鄧肇堅長孫鄧永鏘結婚後，便退出娛樂圈，婚後育有一女一子鄧愛嘉（Victoria）及鄧裕鏗（Edward），但兩人在1992年離婚收場。雖然張淑儀甚少公開露面，但近年亦不時出席圈中聚會，日前「大姐明」林建明在Facebook曬出與米雪、張淑儀相聚的合照，並寫道：「認識55年🤭邵氏訓練班同學🎉🎊三女將🥰大家健健康康就very的good啦！👍👍👍」

張淑儀與女兒鄧愛嘉（Victoria）。（IG@victoriaxtang）

兩母女感情好好。（IG@victoriaxtang）

鄧愛嘉向媽媽送上生日祝福。（IG@victoriaxtang）

張淑儀好錫孫仔。（IG@victoriaxtang）

張淑儀好錫孫仔。（IG@victoriaxtang）

年輕時的張淑儀。（IG@victoriaxtang）

年輕時的張淑儀。（IG@victoriaxtang）

溫馨。（IG@victoriaxtang）

溫馨。（IG@victoriaxtang）

張淑儀在1983年與有「最後貴族」之稱的鄧肇堅長孫鄧永鏘結婚後，便退出娛樂圈，婚後育有一女一子鄧愛嘉（Victoria）及鄧裕鏗（Edward）。（IG@victoriaxtang）

張淑儀優雅銀髮現身 與林建明米雪齊聚食甜品

相中所見，三人齊齊食甜品，一頭銀髮的張淑儀保養得宜，打扮時尚。張淑儀曾在TVB拍過不少劇集，包括《唔駛問亞貴》、《光怪陸離》、《七女性》、《一屋．兩伙．三人行》等，直至婚後退出娛樂圈，專心照顧家庭。近年張淑儀曾現身邵氏訓練班同學聚會，當中她與米雪及林建明較多聚會，可見三人私交甚篤，感情極好！

米雪、林建明、張淑儀聚會。（Facebook@林建明）

齊齊食甜品。（Facebook@林建明）

一頭銀髮的張淑儀保養得宜，打扮時尚。（Facebook@林建明）

好鬼馬。（Facebook@林建明）

張淑儀現身邵氏訓練班同學聚會。（Facebook@林建明）

張淑儀現身邵氏訓練班同學聚會。（Facebook@林建明）

張淑儀現身邵氏訓練班同學聚會。（Facebook@林建明）

感情好好。（Facebook@林建明）

感情好好。（Facebook@林建明）

一頭銀髮依然優雅。（IG@carinalau1208）

張淑儀嫁「最後貴族」鄧永鏘 一子一女活躍名流社交圈

張淑儀的一對仔女已成家立室，女兒鄧愛嘉在2014年與外籍男友Christopher Owen結婚，並於北京舉行一連三日的世紀婚禮，婚後育有一子Rocco，靚仔又可愛。而細仔鄧裕鏗在2019年與同性密友John Auerbach在意大利完婚，當時全家都有飛到當地見證。

張淑儀同一對仔女感情要好，女兒鄧愛嘉（Victoria）已婚，婚後育有一個混血囝囝；細仔鄧裕鏗2019前與同性密友John Auerbach在意大利完婚。（IG圖片）

張淑儀與女兒一家合照。（IG@victoriaxtang）

張淑儀與女兒一家合照。（IG@victoriaxtang）

一家三口。（IG@victoriaxtang）

一家三口。（IG@victoriaxtang）

鄧愛嘉一家與劉嘉玲私交甚篤。（IG@victoriaxtang）

鄧愛嘉與劉嘉玲私交甚篤。（IG@victoriaxtang）

鄧愛嘉與劉嘉玲私交甚篤。（IG@victoriaxtang）

鄧愛嘉與劉嘉玲私交甚篤。（IG@carinalau1208）