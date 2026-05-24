Taylor Swift婚禮爆爭議　單身賓客揭「出席規則」待遇差別不舒服

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與美式足球球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）去（2025）年8月訂婚，將於今年夏天舉行盛大婚禮，這場世紀婚禮將會如何進行，被外界高度關注。



近日卻因相關的賓客安排與嚴格規定引發爭議，在「攜伴規則」上，部分受邀單身來賓被告知「不可攜伴出席」引發不滿，直言不會出席了，因為一個人到場很尷尬。

Taylor Swift（右）與男友Travis Kelce（左）將於今年夏天舉行盛大婚禮，近日卻因相關的賓客安排與嚴格規定引發爭議。（GettyImages）

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據英國《每日郵報》等外媒綜合報導，泰勒絲為了嚴防消息與照片外洩，高度重視這場婚禮的隱私性，不願流出任何資訊，甚至不採用傳統的紙本喜帖，由泰勒絲本人親自致電部分賓客的出席意願，而婚禮場地也是高度機密，要當婚禮「當天早上」才會正式通知賓客具體地點，目的就在於嚴防消息外洩，不過最令人不滿的限制條款，是單身（未婚者）不允許攜伴。

有匿名女性賓客受訪表示，自己收到的邀請並未包含攜伴名額，讓她直呼：

那我該怎麼辦？自己一個人去嗎？這真的很尷尬，我可能不會出席，因為我不想單獨參加，我不認識現場太多人。

表達能理解安全與隱私考量，或是人數限制的問題，但不同賓客待遇不一樣，仍讓她感覺不太舒服，不過儘管引發爭議，該賓客仍強調未對泰勒絲有負面感覺，強調很喜歡她，也會祝福她一切順利，僅對無法攜伴參加感到十分遺憾。

據了解，部分賓客是被允許攜伴出席的，例如泰勒絲的閨密賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）可與老公同行，但單身賓客則未獲同等待遇，也讓爭議升溫；另有報導指出，婚禮將在7月3日於紐約舉行，賓客會有崔維斯的球隊隊友還有泰勒絲圈內好友，賽琳娜戈梅茲、超模姐妹吉吉與貝拉哈蒂德（Gigi & Bella Hadid）、柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）等人都會出席。

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