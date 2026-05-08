傳Taylor Swift於7月3日舉行婚禮　伴娘名單曝光蜜月旅行長達3周

樂壇天后Taylor Swift與美式足球明星男友Travis Kelce拍拖兩年，二人去年8月宣布訂婚，消息震驚全球粉絲。去年底有指Taylor希望今年6月13日在羅德島紐波特（Newport）一座價值5億美元（約38.8億港元）的百年大宅舉行婚禮，不過日前有外媒陸續曝光兩人婚禮細節，指這場矚目的世紀婚禮日期定於7月3日舉行。

Taylor Swift與美式足球明星男友Travis Kelce拍拖兩年，二人去年8月宣布訂婚。（IG圖片）

Travis Kelce去年8月在花園單膝跪地求婚！（IG圖片）

喜帖已正式發出 伴娘團曝光

據外媒《Page Six》報道，為了確保隱私，所有獲邀的賓客都必須簽署嚴格的保密協議。消息指，Taylor最後決定將婚禮改在紐約舉行，當天出席的親友與星光陣容預計將媲美格林美頒獎禮，喜帖亦已正式發出。至於伴娘團方面，將會由好姐妹Selena Gomez及超模Gigi Hadid擔任。

早前Selena結婚，Taylor都有陪伴閨蜜出嫁。（IG圖片）

Taylor伴娘團還有Gigi Hadid。（Getty Images）

為花卉豪砸近1千萬

有指為了這場夢幻婚禮，Taylor光是花卉預算已豪砸120萬美元（約939萬港幣），並準備永生花作為每位賓客的婚禮小物。另外，有知情人士透露，婚禮將會播放一段長約7分鐘的新人紀錄片，內容除了回顧Taylor的成長歷程，更收錄了一對新人的相遇經過及甜蜜時刻。完成婚禮後，兩人會展開長達3周的蜜月旅行，在Travis回歸NFL訓練前好好享受二人世界。