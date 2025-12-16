Taylor Swift豪派15億獎金畀員工　人均獲近600萬全額買樓都得

美國天后Taylor Swift又被稱為「全球最賺錢機器」，過去一年曾經創造出20億美元（約160億港元）的票房收入。今年她的《The Eras Tour》繼續締造神話，為她進帳「天文數字級」收入。不過這位老闆賺錢之餘也不忘獎勵一班與她共事的人。日前舉行最後一場後，Taylor Swift向她的員工，包括dancers及貨車司機，給出高達1.97億美元（約15億港元）獎金，令人傻眼！



美國天后Taylor Swift又被稱為「全球最賺錢機器」。（CFP）

Taylor Swift不僅大灑金錢，還親筆撰寫感謝信，讓團隊成員感動落淚。這份暖心舉動，完美展現了她「寵粉又寵團隊」的女王風範，難怪粉絲們直呼：「Taylor Swift不愧是娛樂圈的模範老闆！」據Disney+紀錄片《The End of an Era》揭露，泰勒絲花費數週時間，親自為每位團隊成員撰寫手寫感謝卡，細數他們的努力與犧牲。紀錄片中捕捉到許多溫馨時刻，例如舞者和製作助理收到信件與獎金時，忍不住熱淚盈眶，有人甚至直呼：「這簡直像中樂透！」

其中，獎金分配亮點滿滿！每位舞者獲得75萬美元（約591萬港元）的紅包，獎金金額幾近可即時full-pay買樓；就連50位貨車司機，也各領10萬美元（約78萬港元），讓這些幕後英雄瞬間變身「小富翁」。Taylor Swift在片中表示：「巡演賺得越多，就該分享給那些日夜操勞的人。」真正的讓員工「有錢齊齊搵」，實現財富自由。

美國天后Taylor Swift為全球最賺錢歌星。（CFP）

