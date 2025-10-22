Taylor Swift心儀婚禮場地已被租下　傳天后付百萬請另一新人改期

樂壇天后Taylor Swift與美式足球明星男友Travis Kelce拍拖近兩年，二人今年8月宣布訂婚，消息震驚全球粉絲。據外媒報道，Taylor希望明年6月13日在羅德島紐波特（Newport）一座價值5億美元（約38.8億港元）的百年大宅舉行婚禮，該大宅由美國傳奇富豪Cornelius Vanderbilt II於1895興建而成。

Travis Kelce在花園單膝跪地求婚！（IG圖片）

恭喜！（IG圖片）

有珠寶業內人士估計，鑽戒價值約200萬美元（約1560萬港元）以上。（IG圖片）

據知，Taylor心儀的婚禮場地已有人預訂了，有指Taylor為了租到大宅舉行婚禮，不惜提出為已預訂場地的新人付15萬美元（約117萬港元）的再租場地費用，消息透露該新人已接受Taylor的好意，不過另有指Taylor反而是想在離她豪華別墅只有幾碼的海邊酒店行禮。外媒透露Taylor一直視「13」為幸運號碼，而Travis的球衣號碼是「87」，跟「13」加起來就是完美的100。

兩人拍拖近兩年感情穩定又甜蜜。（Getty Images）

另外，有知情者透露Taylor想邀請英國王室成員威廉王子與凱特夫婦出席婚禮，並指Taylor與威廉王子10年前已建立良好友誼：「Taylor正計劃婚禮中的婚禮，這個是她獨特之處。她想婚禮不只是愛情的慶典，還是感謝旅程上遇到的人，會包括來自不同背景的人。」

知情者透露Taylor想邀請英國王室成員威廉王子與凱特夫婦出席婚禮。（Getty Images）

Taylor與威廉王子相識超過10年。（Getty Images）

Taylor與威廉王子相識超過10年，2013年她曾獲邀到倫敦肯辛頓宮（Kensington Palace），當日她更與Jon Bon Jovi及威廉王子一起合唱。而威廉王子去年6月慶祝42歲生日時，帶同兒子喬治王子（George）與夏洛特公主（Charlotte）欣賞Taylor的倫敦演唱會。