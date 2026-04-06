福布斯富豪榜丨Taylor Swift身家突破150億　成全球最富有女歌手

美國財經雜誌《福布斯》（Forbes）近日公布年度全球名人億萬富豪排行榜，美國流行樂壇天后Taylor Swift憑世界巡迴演唱會《The Eras Tour》發揮超強吸金力，身家已高達20億美元（約156.7億港元）！

Taylor Swift成全球最富有女歌手。（Getty Images）

Taylor身家3年翻倍

Taylor Swift於2023年身家已高達10億美元（約78億港元），3年後憑巡迴演唱會及唱片銷量等豐厚收入而令身家暴升至20億美元，由去年第9位連升兩級，升至今年全球最富有紅星第7位。另外，Rihanna及Beyoncé分別以10億美元，排第20及21位。人氣高企的名媛Kim Kardashian則憑自家內衣品牌Skims坐擁19億美元身家，排第8位。

Kim Kardashian坐擁19億美元身家，排第8位。（IG圖片）

Jay-Z成最富有男歌手

Beyoncé今年跨過10億美元身家大關，與網壇天王費達拿（Roger Federer）、Dr. Dre及名導占士金馬倫（James Cameron）首次進榜。另外，Beyoncé的唱片大亨老公Jay-Z身家已高達28億美元（約218億港元），成為最富有男歌手。而今年最富有明星就是美國電影導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg），其身家估計已高達71億美元（約554億港元），他已連續兩年穩佔榜首位置。

Beyoncé今年首次進榜，而老公Jay-Z則成為最富有男歌手。（Getty Images）

史提芬史匹堡（Steven Spielberg），其身家估計已高達71億美元（約554億港元），他已連續兩年穩佔榜首位置。（Getty Images）

名單如下：

1. 史提芬史匹堡 71億美元

2. George Lucas 52億美元

3. 米高佐敦 43億美元

4. Vincent McMahon 36億美元

5. Oprah Winfrey 32億美元

6. JAY-Z 28億美元

7. Taylor Swift 20億美元

8. Kim Kardashian 19億美元

9. Peter Jackson 19億美元

10. Magic Johnson 16億美元

11. Tiger Woods 15億美元

12. Dick Wolf 15億美元

13. Tyler Perry 14億美元

14. 勒邦占士 14億美元

15. Bruce Springsteen 12億美元

16. 阿諾舒華辛力加 12億美元

17. Jerry Seinfeld 11億美元

18. 費達拿 11億美元

19. 占士金馬倫 11億美元

20. Rihanna 10億美元

21. Beyoncé 10億美元

22. Dr. Dre 10億美元