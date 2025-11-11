Taylor Swift世紀婚禮伴娘曝光？傳包括Selena Gomez和這索爆超模

美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星崔維斯·凱爾斯（Travis Kelce）日前宣布訂婚，準備於2026年夏天舉行世紀婚禮，地點尚未公開。



「太陽報」報導，泰勒絲已經正式邀請超模閨密吉吉哈蒂（Gigi Hadid）擔任她的伴娘之一！

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星崔維斯·凱爾斯（Travis Kelce）宣布訂婚，準備於2026年夏天舉行世紀婚禮。（taylorswift@IG）

知情人士透露，泰勒絲與吉吉日前在紐約共進晚餐時，親口邀請她加入婚禮伴娘團。據悉吉吉聽到當下「超級驚喜」，完全沒料到會被問到，立刻開心答應。

除了吉吉外，泰勒絲的摯友賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）也傳將列入伴娘名單。吉吉曾有過一段婚姻，賽琳娜則剛升格為人妻，泰勒絲找伴娘完全不在意傳統要「未婚」的條件。

泰勒絲已經正式邀請超模閨密Gigi Hadid擔任她的伴娘之一。（Getty Images）

消息人士指出：

泰勒絲想親自告訴每一位好友，讓她們知道自己有多重視這份情誼。她希望婚禮籌備過程能充滿樂趣，包括派對、旅行與相聚時光。

據報導，泰勒絲已經開始籌備婚禮細節，從食物、花藝到整體氛圍都要完美無缺，希望能打造一場「夢幻又難忘」的婚禮。

近來泰勒絲因安全與私生活考量減少公開露面，甚至少了到現場為未婚夫加油的機會。根據消息，兩人目前為婚禮與個人安全投入高達800萬美元（約港幣6200萬元）的預算。

至於婚禮地點，目前仍是最大懸念。知情人士透露，小倆口考慮的場地包括美國本土與歐洲多個夢幻城市，其中意大利是兩人心中的熱門選項之一。

