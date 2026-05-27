91歲羅蘭拄拐杖現身驚爆再度跌傷　親揭離巢無綫內幕：嫌人工好奀

現年91歲、人稱「羅蘭姐」的影后羅蘭，自去年11月被發現突然從TVB（無綫）官方網站的藝員名單中「除名」後，外界便紛紛猜測這位效力多年的功勳老臣子是否已低調離巢。5月26日晚，羅蘭姐在外傭姐姐的攙扶下，手持柺杖現身尖沙咀出席電影《走出人質事件》的首映禮。



電影由梁鴻華執導及監製，改編自2010年馬尼拉人質事件。（《走出人質事件》海報）

2個月前再次跌倒 曾留醫8天現仍需理療

除了合約風波，如今大眾最關心的莫過於羅蘭姐的健康狀況，去年不慎跌倒住院的她，坦言目前的身體狀況確實「麻麻地」，2個月前更再次跌傷腳。

91歲的羅蘭姐，都有出席自己的新作《走出人質事件》首映。（陳順禎 攝）

羅蘭姐去年在家中發生意外，當時她因為心急想去客廳接聽電話，一不留神便「成個人撻咗喺廳（整個人摔倒在客廳）」。當時她痛到完全無法自己站立，只能立刻叫外傭姐姐召救護車送院，並足足留醫了8天。雖然醫生開了藥膏，但畢竟年紀大，骨頭康復需要較長時間，目前她每天仍在家中休息、散步並定期接受物理治療。

羅蘭姐自爆2個月前又再次跌傷腳，現在康復了一點。（陳順禎 攝）

去年羅蘭姐喺屋企客廳跌倒，急召救護車。（陳順禎 攝）

首度回應離巢原因：人工好奀

談到與合作多年的老東家無綫斷開賓主關係，外界猜測是否因她年事已高、身體抱恙而主動引退？羅蘭姐在受訪時展現一貫的豁達，直言不諱地澄清：「是他們不找我、不請我工作了。」

問到有機會可會再拍戲，羅蘭姐都表示有興趣。（陳順禎 攝）

羅蘭姐還透露，自己從同事口中聽說公司內部有一項「超過特定年齡便不再錄用」的政策，而自己顯然已經超齡。 她更幽默爆料，當時有同事甚至私下對她咬耳朵，直言「人工好奀」，並勸她乾脆不要簽。羅蘭姐笑說，自己看了一下合約上的數字，發現確實少得可憐，索性就決定不簽了，但她態度大度地表示：「沒所謂啦。」