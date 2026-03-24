胡楓回應與羅蘭黃昏戀　不介意繼續傳緋聞：93歲仲有新聞好難得

胡楓近日接受TVB全新網絡節目《電視城內》訪問，節目中紀錄了他在電視城的一日，直擊他化妝、梳頭、食飯、見朋友，期間他也跟主持深情對話，透露當時由電影圈跳入公仔箱，加盟《歡樂今宵》的原委：「有一日我喺餐廳食嘢，譚炳文話你有冇興趣做電視，我話有興趣又點、冇興趣又點？佢話嗰面有三個高層想同你傾吓偈，咁我咪傾吓偈囉，佢話『你做《歡樂今宵》好唔好呀？』呢種新嘗試我又想做吓，結果就入咗去《歡樂今宵》。」

胡楓近日接受TVB全新網絡節目《電視城內》訪問，節目中紀錄了他在電視城的一日，直擊他化妝、梳頭、食飯、見朋友。（TVB）

胡楓透露當時由電影圈跳入公仔箱，加盟《歡樂今宵》的原委，原來是由譚炳文引薦。（TVB）

男一變綠葉全靠亡妻開解 太敬業曾「越獄」逃出醫院拍攝

昔日在影壇做男主角，到電視台卻做綠葉，修哥最初都難適應，不過太太說：「你既然鍾意做，又咁多年經驗，就唔好嘥咗佢啦，鍾意做就做啦，冇所謂嘅！」他也因此調節好心態，不覺得冇主角做是什麼遺憾，有角色就做好它，愈忙愈開心，更試過住院期間都要「越獄」偷走出去拍攝，結果醫院四處找他。

昔日在影壇做男主角，到電視台卻做綠葉，修哥最初都難適應，不過經太太安慰後就調節好心態，不覺得冇主角做是什麼遺憾，有角色就做好它，愈忙愈開心。（TVB）

胡楓與太太呂詠荷相伴半世紀，鰜鰈情深。（資料圖片）

親解與羅蘭黃昏戀 霸氣粉碎任李小龍師父傳聞

修哥太太呂詠荷在2016年離世，及後由於修哥跟羅蘭姐常常在節目中演一對，私下又老友，常常有「黃昏戀」消息傳出，「胡楓娶羅蘭」更一度成為內地網上平台熱搜。修哥對此表示：「真係都唔知點嚟，傳咗幾年，傳到依家都傳緊。不過唔緊要，93歲都仲有新聞好難得㗎喇！聽講呢個消息係大陸傳出嚟，即管傳落去啦，多啲新聞仲好。」而另一個傳聞，則是修哥武藝了得，曾跟李小龍曾切磋，他說：「李小龍同我一齊嘅時候，他成日叫我打佢，但係當我一郁手嘅時候，佢可以避，所以我冇打過佢。（問：你唔係李小龍嘅演技指導？）網上嘅嘢真係唔好完全信晒呀！」

修哥跟羅蘭姐常常在節目中演一對，私下又老友，常常有「黃昏戀」消息傳出。（劇照）

修哥對此表示：「真係都唔知點嚟，傳咗幾年，傳到依家都傳緊。不過唔緊要，93歲都仲有新聞好難得㗎喇！」（TVB）

不過修哥對緋聞毫不介意：「即管傳落去啦，多啲新聞仲好。」（資料圖片）