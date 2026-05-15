91歲羅蘭離巢後近況曝光 常與「TVB御用奸角」聚會感情更勝修哥
現年91歲的羅蘭姐（羅蘭）與胡楓（修哥）這對「金牌搭檔」一直被公認為影壇的最佳拍檔，每每出雙入對。然而，隨着羅蘭姐近年低調離巢，外界發現原來在她身邊默默守護、關係最為親密的「背後男人」，其實是張國強（KK）。
「離巢」後生活愜意 張國強全程守護
雖然羅蘭姐與修哥在幕前合作無間，但論到私底下的日常走動，張國強與羅蘭姐的關係似乎更好，近日他相約羅蘭姐及米雪一同飲茶聚舊，面對鏡頭，羅蘭姐不但沒有流露疲態，反而顯得非常精靈，臉色紅潤精神狀態遠比早前傳聞中「精神呆滯」的說法要好得多。
而張國強與羅蘭姐私下關係非常要好，兩人情同家人。張國強曾經提及過，羅蘭姐的舊曆生日跟他的新曆生日，同樣是11月28日，加上他們經常在無綫劇集中合作，所以特別有緣，於是常以母子相稱，閒時都會相約出來飲茶見見面，聊聊天！
羅蘭曾在家中跌傷入院住足8日
去年10月羅蘭姐出席《金式森林》宣傳活動時，台上台下都要撐住拐杖，步伐蹣跚，其後《香港01》聯絡上羅蘭姐，她透露數月前曾在家中跌傷入院，並要留醫做不同身體檢查：「嗰次跌親，而家手臂仲有少少痛，幾個月前跌倒嘞。嗰朝早七點，屋企電話響，我發茅趕出去聽電話，哎吔，趕到去廳度，我就成個人撻咗喺廳。」羅蘭姐指當時好痛，無法自己起身，故吩咐工人姐姐立刻致電999召喚救護車入院：「醫生照過晒好多嘢，佢話好啦，咁第二日返嚟做物理治療，住咗8日，畀咗好多藥膏我，早又搽、晚又搽吓咁囉。」
羅蘭解釋雙腿現凹痕原因
羅蘭姐又指自己身體出現不同痛處：「你唔知佢乜嘢痛㗎，好地地瞓醒冇事喎，但忽然間有一朝佢又腳痛喎。一講起痛呢，唉，個個朋友都話係咁㗎嘞，而家我哋咩年齡呀，呢度痛嗰度痛，佢鍾意就痛，唔鍾意就唔使痛，真係。」對於腳踝出現凹痕，羅蘭姐就解釋：「嗰套戲服嚟，自己對襪頭箍得太緊 ，冇事，嚇親人！」她否認有腳部水腫或是靜脈曲張等問題，就連老年人常見的「三高」都沒有，各項指數正常未有超標。