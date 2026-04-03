羅蘭坐巴士出行曝光91歲最新狀態　皮膚白滑勁精靈：太有氣質了吧

現年91歲的金像獎影后羅蘭，於1993年在電影《七月十四》首次飾演「龍婆」，奠定了她「龍婆」的形象。羅蘭近年亦有在TVB劇集《金式森林》飾演郭晉安的媽媽，並負腳傷宣傳。去年羅蘭證實已離巢，並受訪指TVB沒有跟她傾續約，故約滿後就離開。羅蘭近日搭巴士出行，一頭優雅白髮獲讚氣質依然。

羅蘭姐亦曾於電視劇中多次飾演英女王。（電視畫面截圖）

羅蘭姐出席《金式森林》宣傳活動。（陳順禎 攝）

羅蘭搭巴士勁貼地

羅蘭近日被發現搭巴士，相當貼地。年逾90歲的羅蘭皮膚白白滑滑，狀態十分精神，精精靈靈。她心情大靚地與影迷合照，一頭白髮，加上優雅氣質，獲激讚仍然靚女。發文網友大讚：「坐車遇上羅蘭姐，太有氣質了吧，小粉絲遇上大前輩，願你一直健康美滿。隨便坐坐車也遇到港星」。

胡楓、羅蘭姐。（呂詩慧FB）

羅蘭姐。

羅蘭為中印混血兒 股災輸錢歷經10多段感情

羅蘭原名為盧燕英，嫲嫲是印度人，故羅蘭是擁有4分1印度血統的混血兒。她年僅4歲已參演首部電影《好女十八嫁續集》入行。26歲時，羅蘭得到黃卓漢賞識，認為她瞪大眼兇巴巴，很適合演反派演員，又改藝名羅蘭。粵語長片年代，羅蘭演出逾100多部電影，長期與陳寶珠、蕭芳芳等花旦合作。至1967年TVB啟播，羅蘭加入《歡樂今宵》演出，曾轉投麗的映聲、亞視，重返後拍過經典劇集《狂潮》、《家變》、《網中人》等，經常飾演母親。電影方面，1999年，羅蘭以65歲高齡接演電影《爆裂刑警》，終奪得《香港電影金像獎》影后殊榮，成為史上最年長的影后人馬。

羅蘭扁嘴。

羅蘭經歷過10多段感情，連談婚論嫁的地步都未試過，羅蘭今享受單身，踏入暮年與「修哥」胡楓傳出緋聞，修哥則澄清指是「美麗的謠言」。身家方面，羅蘭曾接受傳媒訪問時坦言工資不高，財運又很差：「幾乎買乜都輸！70年代股災我輸咗好多好多錢，我唔識股票，都係聽人講。到香港回歸前後，我放棄移民可以買樓，偏偏我冇買。」直到雷曼爆煲，羅蘭的歐洲基金、股票都受拖累跌價。近年她認為錢夠用、夠去旅行便可，閑時則捐錢做公益。

羅蘭最新狀態！（小紅書）