走出人質事件｜羅蘭恨到馬來西亞開工　91歲未言休︰我係拍戲嘅人

電影《走出人質事件》，改編自2010年8月23日，在菲律賓馬尼拉發生的香港旅行團被挾持的人質事件，最終造成7人受傷、9人死亡（包括匪徒）。電影今日（26/5）舉行首映，ｃ，她更表示待好友胡楓完成演唱會後，有機會便邀請他入場欣賞。



91歲的羅蘭姐，都有出席自己的新作《走出人質事件》首映。（陳順禎 攝）

電影《走出人質事件》昨晚（26/5）舉行首映。（陳順禎 攝）

羅蘭來到現場時，精神奕奕，問到她今次演甚麼角色時，更幽默地叫記者猜猜，原來她在戲中飾演團友的家屬，會不斷求神問卜。問到可有到馬來西亞拍攝？「我啲戲喺香港拍晒，如果有得去馬來西亞就好。（記︰唔怕熱咩？）都係熱一陣呢！」至於戲中會有極大情緒波動的演出？「會有少少，唔係大喊嗰啲。」

問到有機會可會再拍戲，羅蘭姐都表示有興趣。（陳順禎 攝）

早前羅蘭去到旺角探一隻貓店長，這隻出名只同靚女交流的貓店長，與羅蘭姐非常投契。「我都鍾意小動物，成日喺屋企好悶，出去行下見下朋友。呢個話得閒要飲茶，嗰個又話約飲茶，我個個都話好好好，約到都撞晒期，最後見大家都識就一齊飲。」至於會否再拍戲，羅蘭姐都表示歡迎，有機會都想再拍︰「想呀，我係拍戲嘅人。」

老友胡楓將於６月７日舉行紅館演唱會，羅蘭姐表示正安排時間，希望會出席到。（陳順禎 攝）

至於老友胡楓將於６月７日舉行紅館演唱會，羅蘭姐表示正安排時間，希望會出席到，至於會否邀請他來看自己部新戲？「胡楓一做嘢就乜都唔理，佢會好專心做好件事先，好靜心去預備個演出。我梗係會約埋佢去睇套戲，希望大家都支持睇下電影，一部戲拍出來都唔容易，要大家一齊支持。」

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