走出人質事件｜受害人易小玲任顧問　忍受33次手術跟不幸創傷妥協

一直備受爭議的電影《走出人質事件》，改編自2010年，香港旅行團在菲律賓馬尼拉發生的人質事件。電影定檔於6月香港上映。電影除了有廖子妤（Fish）及羅蘭雙影后參與，還有龔慈恩、李日朗、童繽毓（前名童冰玉）、張耀棟、周漢寧等演員參演。而事件中的生還者易小玲，更擔任電影顧問，分享見證。

電影由梁鴻華執導及監製，改編自2010年馬尼拉人質事件。（《走出人質事件》海報）

電影由梁鴻華執導及監製，改編自2010年馬尼拉人質事件，探討事件後的餘波與人性反思，而事件中的倖存者易小玲更親任顧問，細述她在一次平凡旅行中，被突如其來的劫持橫禍扭轉她一生的命運。當時易小玲被子彈貫穿下顎，一秒內令她跌落人生低谷。

一次平凡旅行中，被突如其來的劫持橫禍，扭轉多人的一生命運。（《走出人質事件》劇照）

馬來西亞演員童繽毓（前名童冰玉）在戲中飾演易小玲。（《走出人質事件》劇照）

這個巨變起初令她怨恨不憤，恐懼無助，但隨著痛苦忍受33次手術，深埋傷痛困局，終憑着堅強意志，還有信仰和愛，對所有不幸、創傷，慢慢自我開解釋懷，最後她與不幸創傷妥協及和解的一段漫長修復旅程，一一在大銀幕中顯示出來。劇組亦希望就住這部電影，帶出一個正面訊息，向每一位與傷痛搏鬥的人致敬。堅持活著, 挪開所有的障礙，再迎着燦爛鮮艷人生色彩。

廖子妤在片中飾演勘探事件真相的記者，劇組事前給Fish參考事件紀錄片，讓她了解整件事的來龍去脈。（《走出人質事件》劇照）

戲中亦有龔慈恩及羅蘭演出。（《走出人質事件》劇照）

而出爐影后廖子妤，在片中飾演勘探事件真相的記者，劇組事前給Fish參考事件紀錄片，讓她了解整件事的來龍去脈。Fish坦言︰「回想2010年事件發生時，自己身在馬來西亞，年紀還輕，曾看過電視直播，拍攝前參考過導演及編劇提供的事件紀錄片，感到心痛。」Fish 期待電影為觀眾帶來正能量，鼓勵大家遇上困難，能夠勇敢面對，活出人性光輝。