向太親揭揀郭碧婷做新抱內幕　公開婆媳相處：她彌補了我的遺憾

向華強之子向佐與台灣太太郭碧婷結婚七年，育有一子一女，不過，由於工作及孩子們學業的關係，兩人長期分隔異地，近日更再度傳出二人婚變的消息。身為奶奶的向太陳嵐隨即出來闢謠，指兒子和新抱感情穩定，呼籲外界「不用瞎操心」。而日前，向太更拍片公開談及當年揀郭碧婷做新抱的內幕，並直言對方彌補了她人生中最大的遺憾。

向太非常疼愛郭碧婷這個新抱。（微博圖片）

向太近日拍片，大讚新抱：「自從有了她，讓我意識到，生女兒比生兒子強一萬倍。」（小紅書截圖）

初見郭碧婷 一眼認定是理想新抱

日前向太以「第一眼我就認定了郭碧婷，她彌補了我的遺憾。」為題，分享視頻。片中向太笑言，很多網民留言：「是向太把郭碧婷娶回家」，她覺得還真是的，並坦言：「自從有了她，讓我意識到，生女兒比生兒子強一萬倍。」向太回憶，當初在節目《最美的時光》中與郭碧婷相處，第一眼就被對方的氣質吸引：「打從第一眼，我望著她眼睛，我就覺得她是一個乾淨善良的美女，也很有禮貌。」她表示郭碧婷初次見面便向她鞠躬，加上在節目相處過程中，「你就會很疼惜她！」

向太回憶，當初在節目《最美的時光》中與郭碧婷相處，第一眼就被對方的氣質吸引。（小紅書截圖）

向太一直都好喜歡郭碧婷。（《最美的時光》微博圖片）

向太更笑言，當時節目組說要組CP，但她看了哪個都覺得不合適，也都有老婆，只有向佐是單身。她便順水推舟，「向佐也說無所謂，那讓我就可以很好發揮。因為我曾經跟她說，當我兒媳婦吧這樣子。不好也可以，當我女兒。她總是笑笑的，也沒有拒絕。過年給紅包給她大一點，就跟她開玩笑『拿到我紅包叫什麼？』，她就說謝謝媽媽，也就是呼應了嘛。」

向太自爆曾在節目中向郭碧婷講笑，說「當我兒媳婦吧」。沒想到對方最後竟成了她心中最完美的家庭成員。（小紅書截圖）

為向佐親揀五卡鑽戒求婚

談到向佐求婚的細節，向太透露自己比兒子更緊張。因為兒子第一次想跟一個女生求婚，身為媽媽的她便立刻聯繫各大鑽石供應商，親自挑選了一枚五點幾卡的鑽戒。「我覺得比較適合，太大不適合，太小也不好，顯得我小氣，因為這個是可以保值的。」向太笑言郭碧婷平時連鑽戒都不捨得戴，一直鎖在保險箱裡。「當時就是那種直覺，覺得這個女孩子，不是一般大家說的心機婊，她絕對不是！她肯接受向佐的求婚，她也不是看在錢的份上，也沒有跟我們說要什麼彩禮。她沒有要，我已經不停送了，妳會做，我比妳更會做。向先生也說了，我將來的珠寶，都是留給她跟孫女的。」

向太表示兒子結婚時，她親自幫對方挑選了一枚重五點幾卡的鑽戒。（小紅書截圖）

向太讚郭碧婷覺得不是心機婊。（小紅書截圖）

向太直言郭碧婷對她的好，是讓她難忘的，「今年我生日，我根本沒想要搞，她給了我驚喜。我在直播賣包包，她帶著孫女衝進直播間，真的是很驚喜。通常我跟她商量什麼事，妳願不願意好不好，她通常沒有說過No，她永遠說好啊，媽媽做得真好，這個建議真好。如果是兒子就覺得理所當然，沒有什麼反應給妳的，這也是我人生的遺憾（沒有女兒）。」

向太直言郭碧婷對她的好，是讓她難忘的。（小紅書截圖）

彌補無女遺憾

向太在片中多次流露對「女兒」的渴望，直言當年追生第三胎就是想生女，可惜最後又是兒子，朋友覺得她「晒命」，但她並不是，而且也不敢再追，真的怕也是兒子。她憶述當時向生也想她生個女兒，「那時候朋友也說，你老婆不生個女兒出來，她那個基因，沒有得遺傳下來，不行啊。」

向太直言沒有生到女兒，是她人生的遺憾。（小紅書截圖）

向太指當年向生也很想她生個女兒。（小紅書截圖）

向太笑言幸好如今郭碧婷幫她們生了個孫女，彌補了兩老的遺憾，「我們倆就把孫女當女兒一樣，那個遺憾就沒了。」向太更透露，「其實我跟她（郭碧婷）相處的每一個時刻，我都覺得她是我女兒就好了，是貼心的一個棉襖。其實向佐小時候也很貼心，但13歲之後就開始變了，結婚後更不跟妳講，那女兒不一樣，女兒就算結婚了，都會來跟媽媽聊心事。」

向太稱現時兩老將孫女把女兒看待。（小紅書截圖）

向太大讚孫女聰明又懂得哄人，讓她完全忘卻了當年沒有女兒的遺憾。（小紅書截圖）

分享婆媳相處之道

向太強調，自己從不干涉郭碧婷教子，認為那是對方的份內事，自己只負責「寵溺」。她大讚郭碧婷很有主見，兩人同為摩羯座，某些點挺像的：「她不是一個柔弱、撒嬌的女人，她堅持養著她全家，連動物都照顧著。現在有兩個小孩，當然她第一次當媽媽也挺辛苦的，兩個孩子年齡太近了，會爭寵，但小孩子不聽話的話，她真的會兇。而且她也蠻有原則和耐心，所以我們都很放心。」向太最後更感慨，郭碧婷是個「很稱職的新抱」，每逢大時大節，一定會從台灣飛回香港陪伴兩老，暑假也一定帶小孩回來，這份心意最讓她感動，更笑言：「我現在簡直就是把她當女兒辦，那個（向佐）是女婿，向生可能也想『去子留孫』。」

向太直言跟郭碧婷相處的每一個時刻，都覺得「她是我女兒就好了」。（小紅書截圖）

向太激讚郭碧婷是個「很稱職的新抱」。（小紅書截圖）