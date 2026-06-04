日本女星尾碕真花自爆遭恐嚇強行解約　老東家怒轟說謊：將會提告

曾飾演特攝劇《騎士龍戰隊龍裝者》「龍裝粉紅」而走紅、現年25歲的女星尾碕真花，於6月1日無預警在Instagram上宣布已於5月31日離開效力近14年的老東家——日本龍頭經紀公司「奧斯卡推廣」（Oscar Promotion）。怎料經紀公司不僅全盤駁斥，雙方更在2日連續隔空交火，女方甚至驚爆內幕涉及「可能構成犯罪的行為」，逼得公司揚言全面走法律途徑提告！



現年25歲的日本女星尾碕真花。（IG@ichika_osaki_official）

尾碕真花因出演特攝劇《騎士龍戰隊龍裝者》「龍裝粉紅」而走紅。（影片截圖）

女星IG高調宣布自由身 老東家秒發「不承認聲明」

這場合約糾紛於6月1日正式浮上枱面，尾碕真花率先在社群平台上向粉絲報告自己已是自由身，不料「奧斯卡推廣」隨後在官方網站發表嚴厲聲明，直接否定了尾碕的說法。

尾碕真花率先在社群平台上向粉絲宣告自己退出「奧斯卡推廣」。（IG截圖）

奧斯卡娛樂強調，尾碕真花確實有單方面通知公司打算離職，但雙方的專屬經紀合約目前依然合法有效，官方斥責所謂「雙方同意終止合約」的說法完全不屬實，並透露會妥善處理此事。

隨後「奧斯卡推廣」在官方網站發表聲明否定了尾碕的說法。（オスカープロモーション官網）

事發之前，尾碕真花與「奧斯卡推廣」還一齊宣傳尾碕真花的新劇。（IG@ichika_osaki_official）

尾碕真花淚訴遭恐嚇 為了保護生命與未來

面對老東家的法律威脅，尾碕真花並未退縮，反而於2日再度於Instagram發長文回擊，揭露了雙方合作關係早已變質的恐怖內幕。

尾碕真花於6月2日再度發長文回擊。（IG截圖）

尾碕透露，自己早在幾個月前就已經明確表達了離巢意願，並一直試圖與公司進行理性溝通，希望能迎來友好的結局。怎料非但沒有得到具體的解決方案或善意答覆，反而換來了「反覆的單方面要求」以及「帶有恐嚇意味的回應」。

尾碕真花字字血淚地表示：「這導致我完全無法為新工作或未來的活動做出具體計劃，對我的演藝生涯產生了重大影響。最終，我更被要求去默許、承認一項可能構成犯罪的行為，這絕對是我無法容忍的關係……我認定我與公司的信任關係已經徹底破裂，無法修復，對支持我近14年的經紀公司的感激之情始終如一。然而，為了保護我的生命和未來，我別無選擇，只能做出這個決定。」

尾碕真花控訴遭到了事務所單方面的要求與恐嚇，聲稱雙方「關係已經徹底破裂，無法修復。」（IG@ichika_osaki_official）

文章最後，她也向所有受到牽連、感到擔憂的合作夥伴與粉絲致上深切歉意，並懇請大家繼續支持她。

經紀公司火速再反擊：絕無犯罪行為！

針對尾碕真花拋出的「恐嚇、逼迫承認犯罪」等重磅指控，「奧斯卡推廣」不甘示弱，隨即發表了第二份聲明進行全盤否認，火藥味極濃。

「奧斯卡推廣」亦跟上發表了第二份聲明，並聲稱將採取法律行動。（オスカープロモーション官網）

經紀公司在聲明中態度極其強硬地駁斥：「本公司絕對沒有參與任何可能構成犯罪的行為，尾碕真花的言論與事實嚴重不符！」 公司強調，藝人的爆料已經嚴重損害企業形象，目前已經正式採取行動，正在積極籌備並考慮就此事對尾碕真花提起法律訴訟。