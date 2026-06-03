日本天團「嵐」抱憾神隱3男子擅闖演唱會被捕　珍貴謝禮竟遭炒賣

日本國民天團「嵐」（ARASHI）於5月31日在東京巨蛋隆重舉行了「ARASHI LIVE TOUR 2026 'We are ARASHI'」的最後一場演唱會，為他們輝煌的團體活動正式畫下完美的句點。這場象徵一個時代終結的「世紀告別秀」，本該在無數粉絲的淚水與不捨中圓滿謝幕，怎料日前卻接連爆出極其荒誕的法外風波！



日本天團「嵐」全員：（左起）二宮和也、相葉雅紀、櫻井翔、大野智、松本潤。（X圖片）

除了有瘋狂粉絲「各顯神通」試圖非法潛入巨蛋會場遭到警方逮捕外，更讓人心寒的是，成員們在演唱會結束翌日（6月1日）精心寄送給官方粉絲俱樂部（FC）會員的最後紀念相冊，竟然在不到24小時內被大量放到二手交易平台上高價轉售，徹底點燃了全網粉絲的怒火！

日本天團「嵐」於1999年出道，轉眼間出道已經27年。（IG@arashi_5_official）

3狂粉為見偶像「各顯神通」涉非法侵入遭捕

據日本東京警視廳富坂警察署通報，警方日前以涉嫌非法侵入體育館場地的罪名，正式逮捕了三名男子。這三名嫌疑犯年齡跨度極大，從20多歲的年輕人到70多歲的古稀老人都有，而他們大膽潛入東京巨蛋的目的，竟然全都是為了「強看嵐的最後一面」。

日本天團「嵐」於5月31日在東京巨蛋隆重舉行了「ARASHI LIVE TOUR 2026 'We are ARASHI'」的最後一場演唱會。（IG@arashi_5_official）

這三名瘋狂粉絲為了混進一票難求的終極演唱會，在現場分別使用了不同的入口與令人咋舌的偽裝手段：

身分偽裝流（25歲兼職男子）：居住在東京的他，利用自己以前曾在該體育館兼職時所獲得的承包商員工證（Staff證），堂而皇之地從工作人員通道潛入。由於他在會場內忘情觀看演出時舉止異常，引起了現場保安的懷疑，當場被逮個正著。

混水摸魚流（20多歲男子）：採取最原始的肉身硬闖策略，在開場前趁亂尾隨持有門票的一般觀眾，在完全沒有門票的情況下強行突破檢票口入場。

角色扮演流（70多歲老翁）：堪稱全場最狂！這位年逾古稀的老人家竟然頭戴建築安全帽，將自己偽裝成負責場館維護或舞台搭建的工程人員，試圖瞞天過海混進巨蛋內部。



在面對警方的審訊時，這三名男子均對犯罪事實供認不諱，並坦承動機：「因為太想看嵐的現場演出了！」、「我們真的都是嵐的粉絲。」 雖然對偶像的愛很深，但這種違法亂紀的追星行為，依然遭到了社會大眾的強烈譴責。

「嵐」東京演唱會期間有三名男子因非法侵入遭警方逮捕。（IG@arashi_5_official）

FC「終極謝禮」被高價炒賣 網民痛斥：踐踏五子心意

正當場外風波不斷時，當晚演唱會上其實也同步捎來了令全網激動的好消息。官方正式宣布將於11月3日盛大推出這場告別演唱會的DVD及藍光碟（Blu-ray）。不僅完整記錄了舞台震撼瞬間，更破天荒收錄了珍貴的幕後製作花絮，以及各個成員珍貴的生日片段，此次會員限定版及普通版售價分別是8000日圓（約400港元）及5000日圓（約250港元）。

松本潤分享「嵐」5子在台上乾杯的相片。（IG@jun_matsumoto__mj）

松本潤分享「嵐」5子在台上乾杯的相片。（IG@jun_matsumoto__mj）

然而，相較於官方與成員的慷慨，部分缺乏道德的「退坑會員」卻親手踐踏了這份溫暖。演唱會落幕後的第二天（6月1日），全日本的「嵐」官方粉絲俱樂部收費會員陸續收到了來自郵局的快遞。這是大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤五位成員，為了感謝粉絲多年不離不棄，特別用心設計、專屬FC會員的「最後紀念相冊謝禮」。

「We are ARASHI」將推出這場告別演唱會的DVD及藍光碟（Blu-ray）。（嵐官方網站）

令人痛心的是，這份承載著成員滿滿謝意與溫度的珍貴禮物，在送達粉絲手中還不到24小時，就被大量掛上了日本各大二手市場與拍賣網上進行高價炒賣，部分商品的炒賣價格甚至狠狠超過了7,000日圓（約340港元）！

FC會員的「最後紀念相冊謝禮」在二手市場平台Mercari上被售賣。（Mercari網站截圖）

部分商品的炒賣價格甚至超過了7,000日圓（約340港元）！（Mercari網站截圖）

這幕「真心被當成商品販售」的醜陋畫面，瞬間在各大社群媒體上引發了海嘯般的悲傷與憤怒。無數真正熱愛嵐的網民紛紛痛心疾首地留言炮轟：

「距離那激動人心的謝幕還不到24小時，他們用心準備的禮物就被高價轉售了，這難道不是極其無禮嗎？」

「為什麼大家就不能理解，嵐贈送這些紀念品並非為了讓人轉售拿來炒賣呢？不要在最後關頭踐踏粉絲的感情！」

「粉絲是偶像的鏡子。你們這種行為，簡直是讓那五位如此完美謝幕的成員蒙羞！」

