鬼鬼吳映潔未婚當媽後罕露好身材　黑薄紗大尺度透視裝展極致誘惑

女星鬼鬼（吳映潔）在去（2025）年1月驚喜宣布當媽了，未婚生女消息震驚各界，也湧入大批粉絲與外界的滿滿祝福。



升格人母至今相隔約1年半，她5月28日在IG PO出有別於過往「可愛」風格，罕見的成熟性感美照，產後真實的身材狀態一覽無遺。

鬼鬼吳映潔罕露性感美照，身材黑薄紗透視裝。（IG＠gemma_811）

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立刻引來大批粉絲驚訝直呼：

這......怎麼可能是媽媽！

鬼鬼在最新曝光的照片中，化身「沙漠美人兒」，身穿一襲知名品牌 Ferragamo 的無袖透視及膝洋裝，裙身兩側點綴著狂野的斑馬紋路，內搭深色內衣褲，大方展現若隱若現的極致誘惑。

配件上，她巧妙拎著搶眼的亮黃色羽毛造型包款，腳踩同色系高跟鞋，不僅時髦度滿分，更幽默寫下：「沙漠裡有什麼？ANS：漂亮的我」，自信態度展露無遺。

除了吸睛的時尚穿搭，鬼鬼在鏡頭前更大方展現令人稱羨的完美體態。這套突破尺度的透視裝，完美襯托出她的平坦小腹與纖細腰身，加上毫無贅肉的手臂及緊實的雙腿線條，徹底展現出她產後回覆體態的成果。

貼文一出立刻吸引大批粉絲朝聖按讚，好友及網友紛紛留言大讚：

「好美辣媽咪」

「又辣又美」



鬼鬼成功以絕佳狀態證明，即使當了媽媽，依然能完美駕馭性感路線，持續驚豔大眾。

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