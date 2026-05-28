《Emily in Paris》最帥總裁Pierre Deny離世　女兒證實因漸凍症

曾在Netflix人氣影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）中飾演精品集團JVMA總裁的法國男星皮耶德尼（Pierre Deny），傳出於25日因漸凍症相關併發症病逝，享壽69歲，消息震驚法國影劇圈。他的女兒也已證實噩耗。



皮耶德尼女兒透過聲明悲痛表示：「我們懷著無比沉痛與不捨的心情，宣布皮耶德尼離世。他在罹患突發且嚴重的漸凍症後，於本周一安詳辭世。」

Pierre Deny不敵漸凍症離世（GettyImages）

Pierre Deny曾出演《Emily in Paris》，被稱為最帥總裁：

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消息曝光後，許多影迷與演藝圈人士紛紛湧入社群悼念。

法國女星希薇薇丹（Sylvie Vartan）也在IG發文追悼，感性寫下：

我們曾在舞台上共度非常美好的時光。他是一位慷慨的演員，也是個敏感、幽默的人。在這個痛苦時刻，我的心與他的家人及親友同在。

皮耶德尼自1980年代展開演藝生涯，累積超過百部影視作品，堪稱法國資深實力派演員。他最廣為人知的代表作，包括法國長壽肥皂劇《Plus belle la vie》與《Demain nous appartient》。

近年他也因出演Netflix熱門影集《艾蜜莉在巴黎》再度受到國際觀眾關注，在第3季與第4季中飾演精品集團JVMA執行長Louis de Léon，以沉穩霸氣形象留下深刻印象。

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