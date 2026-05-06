《血腥死亡營》Jonathan Tiersten逝世　親哥證死訊卻不知其住處

以1980年代砍殺恐怖片《血腥死亡營》（Sleepaway Camp）聞名的演員喬納森蒂爾斯頓（Jonathan Tiersten）辭世，享壽60歲。



蒂爾斯頓的哥哥威廉向《The U.S. Sun》證實，他於上周過世，並表示目前法醫正在調查其死因。目前死因尚未確定。威廉指出，弟弟是在美國紐澤西州的住處離世，但他並不清楚具體地點。

喬納森蒂爾斯頓 Jonathan Tiersten（Instagram@jonathantiersten）

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蒂爾斯頓最知名的角色，是在1983年上映的恐怖片《血腥死亡營》中飾演脾氣火爆的瑞奇湯瑪斯（Ricky Thomas）。該片講述一座青少年夏令營中接連發生殺人事件的故事。他未參與1988年的續集演出，但在2008年續作「重回血腥死亡營」(Return to Sleepaway Camp)中再次飾演瑞奇一角，並於2012年的「血腥死亡營4」(Sleepaway Camp IV: The Survivor)繼續回歸。

在演藝生涯中，蒂爾斯頓持續參與多部恐怖片演出，包括「Terror Tales」、「Lake of Shadows」、「Last American Horror Show: Volume II」以及「Time’s Up」等。2012年，他也曾在恐怖片「The Perfect House」中飾演John Dosey一角。

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