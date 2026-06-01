簡慕華出埠拍旅遊節目遭伸手入褲跟上房　伍詠薇被醉男騎大脾強吻

由伍詠薇和李凱賢（Brian）主持的HOY節目《九運會客室》在網上大受歡迎，當中嘉賓爆料環節令人非常期待！今晚（1日）最新播出一集，請來伍詠薇兩位知心好友簡慕華及梁嘉琪擔任嘉賓，當中更談及娛圈「鹹豬手」。

今集《九運會客室》伍詠薇請來兩位好友簡慕華及梁嘉琪擔任嘉賓。（Youtube@《九運會客室》節目截圖）

三人大談娛樂圈被抽水經歷。（Youtube@《九運會客室》節目截圖）

簡慕華出海拍節目遭「攝手入褲」

伍詠薇與簡慕華及梁嘉琪因合作劇集《金枝慾孽貳》而成為好友，她們聯同苟芸慧和潘曉彤等更自稱「金枝六壯士」。三人老友鬼鬼，節目中無所不談，期間還大爆同行男「抽水」事件。簡慕華憶述當年上船出海拍攝4日3夜旅遊節目，大家圍在一起吃飯、聊天，怎料遇到某男「鹹豬手」，「佢無喇喇咁樣（將隻手）攝入我條褲。」伍詠薇隨即追問：「攝幾深？」簡慕華直言：「深架、深架。」不過簡慕華稱當時「無出聲」，只是避去廁所，「跟住佢有再傳信息俾我，佢哋玩完醉晒了，咁我咪走先返上房，佢叫埋另外一個人一齊送我返上去，都係男仔。但返到房，佢爭啲想錫埋嚟！我即刻推開，關門，跟住從此之後就再無旅遊節目。」

簡慕華大爆當年拍旅遊節目，被人伸手入褲內。（Youtube@《九運會客室》節目截圖）

簡慕華直言當刻不懂反應。（Youtube@《九運會客室》節目截圖）

伍詠薇坐的士遭醉男強吻「硬食」

聽完好友的遭遇後，伍詠薇亦大爆親身經歷，她當時同樣是出外景拍攝，大家出去吃飯要坐的士，記得當晚大家都「飲大晒」，她留低跟另一組的同事繼續玩，「走嘅時候搭的士啦，我上咗的士後，呢個男仔醉住衝咗上嚟。」伍詠薇現場還原當時的畫面：「上嚟之後，佢就騎實咗我呢度（大腿），我就已經郁唔到。」她表示自己當時雖然有點情緒高漲，但無醉絕對清醒：「我同佢講：『飲醉咗了喔』，跟住我已經講唔到嘢（被嘴），咁你明啦！硬食咗啊！」伍詠薇直言事後即時重回自己酒店房，雖然與「強吻男」不是同組，但之後幾天都撞到，對方想聊天當無事，但她採取視而不見「連Hi都唔想」：「嗰個係衰人嚟架！」李凱賢亦按捺不住怒火，爆粗直斥這類借醉行兇的男人根本是「X街」。

伍詠薇自爆被醉酒男演員「硬上」。（Youtube@《九運會客室》節目截圖）

伍詠薇稱無奈硬食。（Youtube@《九運會客室》節目截圖）