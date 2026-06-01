伍詠薇重提昔日搭地鐵遇「鹹豬手」：用性器官『頂』住我

伍詠薇、李凱賢（Brian）拍攝HOY節目《九運會客室》在網上大受歡迎，當中嘉賓爆料環節令人非常期待！伍詠薇表示節目嘉賓以「中女」為主，充滿人生故事：「節目個內容我都有興趣嘅，因為我自己都中女嘛。節目中有師傅坐鎮，我覺得成件事都幾大包圍！我個人覺得同李凱賢有化學作用，互相做『上、下把』，大家一路進步緊，愈做愈舒服、愈訪問得愈好！」

伍詠薇表示節目嘉賓以「中女」為主。（官方提供圖片）

伍姑娘爆邀請嘉賓被拒

伍姑娘表示邀請嘉賓時，曾試過被人「拒絕」：「佢哋都會睇定啲嘅，依家佢哋 know 咗我哋嘅內容，有啲朋友會打嚟話想上我嘅節目！依家訪問中女有返咁上下年紀啦，以前以前點樣捱呀，去到依家點樣成功，我希望好多香港嘅女人見到『原來我都可以做我想做嘅嘢喎！』Just do it!」

李凱賢笑指以為50歲以上才稱為「中女」，笑指拍檔伍姑娘做「『阿嬋』級」主持：「我當然知伍詠薇小姐係邊個啦，咁第一次接觸，我feel到佢個人真係nice嘅，即係有時可能啲動作比較癲咗少少，一路做慢慢夾，我feel到佢一個好嘅人！」李凱賢表示最難忘與羅霖訪問：「羅霖係其中一個最鍾意嘅，佢真係好好！當年嘅《真情》首歌好似國歌咁，一聽到就要起身致敬。」

李凱賢笑指以為50歲以上才稱為「中女」。（官方提供圖片）

伍詠薇預告嘉賓「話題十足」

佢哋二人預告今晚播出版將訪問簡慕華及梁嘉琪，當中更涉及娛圈「鹹豬手」，伍姑娘重提昔日往事：「當年我未入行去坐地鐵，遇到一個人用性器官『頂』住我，我已經中途捉住佢嚟鬧，好在身邊都好多街坊幫手，其實我想話俾大家知遇到呢啲嘢要講出嚟！」伍姑娘亦話冇預期楊思琦嘅訪問會炒起話題，更大讚對方！

二人聊得興起之際，有線寬頻首席內容官嚴嘉念表示正計劃開拍第2季，期望今年內添食：「依家網上播放足本係新興趨勢，佢同傳統嘅電視觀眾係兩批客群，變相網上好似『第4個台』咁，加上網上審查冇咁嚴格。開拍新一季最緊要主持有期拍攝，期望今年內開工。」

伍詠薇姑娘爆新一期涉及娛圈「鹹豬手」。（官方提供圖片）

伍詠薇回應思琦風波拒緝兇

伍姑娘亦話冇預期楊思琦嘅訪問會炒起話題，表示二人合作過兩次，更大讚對方準時，合作得好舒服：「因為我作為一個主持去分享一件事而冇參與過嘅，咁我係分享緊、講緊人地嘅事，咁出嚟好大迴響都係問返佢唔會問我嘅。咁啱工作我有份參與，我自己係將一件真實拍戲有喜、有落，有開心、有唔開心嘅事分享。我地係分享型式，我係估唔到有咁大嘅迴響，『邊個邊個、誰是兇手』嗰啲遊戲，我就無玩呢一樣嘢、無諗過呢一樣嘢嘅。如果你問我係咪邊個？我係唔會答。因為我同思琪妹都覺得因為節目嗰度講開呢個話題，就講開呢件事去做，而且真人真事嚟，佢都知我地會傾呢件事。」