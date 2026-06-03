陳煒自爆曾遭年輕男藝人力追！　網民盲估王梓軒惹得煒哥現身澄清

被封為「千依百順型人妻」嘅女星陳煒，日前喺綜藝節目《夫妻肺片》中大爆驚人內幕，自揭試過喺拍劇期間，遭到比自己年輕一大截嘅男藝人主動追求！節目一出街，隨即引發網民「柯南上身」，紛紛揣測男方嘅真正身份。



陳煒日前參加綜藝節目《夫妻肺片》。（TVB）

煒哥自爆遭「小鮮肉」狂撩

陳煒喺節目中坦言，當時該名男藝人喺拍戲期間對佢展開攻勢，甚至喺「語言上好多撩你嘅說話」。不過，面對呢段「我年長過佢好多」嘅年齡差距，煒哥態度相當堅決，她喺節目中公開表明，直言自己根本接受唔到「姊弟戀」，因此當時直接拒絕咗對方嘅追求。

陳煒自揭曾被年輕男拍檔追求。（TVB）

網民「柯南上身」盲猜王梓軒

大批網民聽完煒哥嘅爆料後，隨即翻查佢過往嘅拍檔線索，結果將矛頭直指曾同陳煒喺劇集《多功能老婆》中發展過姊弟戀、年齡相差13歲嘅王梓軒（Jonathan）。網民更揪出王梓軒當年出席活動時嘅訪問言論，發現其「嫌疑」確實不小。

王梓軒 （IG＠jwomusic）

王梓軒曾與陳煒合作出演《多功能老婆》。

王梓軒曾多次喺訪問中公開大讚陳煒係「最正嘅女人」。網民翻出王梓軒當年出席活動時，曾多度喺訪問中公開大讚陳煒係「最正嘅女人」，更直認拍劇時真係有愛上對方，一時間少少抽離唔到角色。他當時大讚煒哥：「唔係千依百順，係有自己追求嘅事業諗法，自己都希望自己伴侶都係咁，但係難，咁多煒哥咩！」

Jonathan（王梓軒）曾以「童話」形容劇中和陳煒的感情戲。（IG＠jwomusic）

當時陳煒已經同陳國強醫生拍拖一年多，王梓軒被問到係咪戲假情真時，更直言：「少少啦！我要勒住自己，否則墮入懸崖，到時醫生（煒哥男友）會嚟搵我！」

陳煒與陳國強醫生兩人於2022年正式拉埋天窗，婚後生活幸福美滿。（IG@alicechanwai）

陳煒現身留言區「還他清白」

眼見網絡上嘅討論越演越烈，老友王梓軒無辜躺槍，身為當事人嘅陳煒亦非常講義氣，完全不拖泥帶水，第一時間親自現身留言區，為前拍檔極力澄清：「絕對不是Jonathan（王梓軒），請不要誤會🙏🏻」

陳煒親自現身留言區力澄清：「絕對不是Jonathan（王梓軒），請不要誤會」。（網上圖片）

不過，隨住王梓軒洗脫嫌疑，網民反而更加好奇，到底當年那位大膽出言狂撩煒哥嘅神秘小鮮肉，究竟係邊個呢？