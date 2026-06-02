COURT!大結局丨邵美君單憑幻想戀上黃德斌　陳欣妍坐法庭高高在上

ViuTV原創劇《 COURT!》於5月18日起，逢星期一至五晚上9時30分播映。《COURT!》劇集分為3個單元，講述基於不同觀點角度、難以致信的巧合或為了維護更公平的法律原則，都影響著所有案件在法庭上的細節，令最終「真相」的呈現，面臨著不同挑戰和考驗。



ViuTV原創劇《 COURT!》即將迎來大結局。（官方提供圖片）

邵美君、欣妍均無同黃德斌拍對手戲

《COURT!》單元三中的案件涉及到一段多角戀關係，「大婆」邵美君和「第四者」陳欣妍（Shirley）對事件各有看法，在審案過程中逐步揭開真相。原來，在拍攝期間，邵美君並沒有與劇中飾演丈夫的黃德斌有過對手戲：「真係好可惜啊，佢都係一個我好欣賞嘅演員，佢都曾經有參與過舞台劇，不過我都冇同佢交集過，但喺我心中佢都係一個好好嘅演員，佢都有一種男人嘅魅力喺裏面，唔係淨係靚。作為一個演員，好有一種氣質，雖然我冇同佢有對手戲，但演戲時佢個樣都會不斷喺我個腦度出現，我亦都會自己Create一啲我同佢之間經歷過嘅一啲畫面。雖然冇親身咁樣交集過，但喺我嘅幻想裏面佢都真係我嘅老公。」

原來「大婆」邵美君並沒有與劇中飾演丈夫的黃德斌有過對手戲。（官方提供圖片）

拍攝後，邵美君分享：「雖然唔係個個人有經歷過伴侶過身，但兩個人相處嘅嗰啲磨合、啱唔啱，我諗係人都有呢啲經歷，所以我覺得呢套戲最吸引嘅地方係每一個人嘅嗰種陰暗面，每一個人對感情嗰種執迷不悔，而好多人都應該有咁嘅經歷。大家一拍完會出嚟睇Playback，睇吓點樣做得再好啲，成個團隊對於戲中嘅氣氛都好認真，大家都好認真咁討論，係一個好有趣嘅經驗。」

陳欣妍分享導演別有用心

而劇中的「第四者」Shirley分享：「我係一段多角關係入面最細嘅小四。我覺得佢係最唔要面嘅嗰個，因為佢係咩都唔要，谷谷（谷祖琳）做嘅嗰個角色，佢係需要個男人，要名份、要確認、要個人。但我呢個小四相比起正室同谷谷，我係真係唔需要，只需要同呢個男人開心過就得。所以喺法庭，導演特登安排我坐到最高，咁我每一次開審嘅時候，由我最高嘅角度望去下面嘅大婆，望向犯人欄嘅谷谷阿二，我嘅角度就係我贏哂啦已經。我覺得佢係一個幾寸嘅小四嚟。」

陳欣妍分享導演別有用心，特意安排「小四」於法庭戲中坐最高。（官方提供圖片）

Shirley跟邵美君一樣，沒有與劇中飾演丈夫的黃德斌拍對手戲，「雖然我係佢小四，但係我哋冇同場。」但她很開心今次可以跟邵美君合作，「佢係一個好照顧我哋，好提攜後輩嘅一個前輩，收到角色時都比較急，我都會同佢一齊去商量，一齊交流一下，所以我都好開心可以同君姐一齊合作。」