香港探秘地圖｜片場多個鬧鬼傳說　有藝人曾遇全身紅色古裝女鬼

TVB劇集《香港探秘地圖》昨日（1日）一集繼續播到「片場鬧鬼」的單元主題，劇中講到《神功靈戲》續集的女主角潘靜文撞邪的消息在網絡上迅速傳開，鬧鬼一說更傳得言之鑿鑿。最後潘靜文向莊一臣（黎耀祥 飾）求助，後來發現原來只是關嘉敏「搞鬼」，並不是真正的鬧鬼。正當大家以為事件已經查明不再鬧鬼之時，離奇怪事竟然再現片場，連導演及主演都相繼遭遇不測。

正當大家以為事件已經查明不再鬧鬼之時，離奇怪事竟然再現片場。(《香港探秘地圖》截圖)

片場鬧鬼之說一直都存在

其實現實中，片場鬧鬼之說一直都存在。香港人人皆知的猛鬼地方之一「邵氏片場」，自六十年代開始就有各種鬧鬼傳聞出現，一直耳目相傳至今。只是現今邵氏片場已為人棄用，所以沒太多新的鬧鬼之說，但舊的傳聞則一直都在。片場除了攝影廠及古裝街這些地方比較容易招惹鬼魂外，其實邵氏宿舍是最猛鬼的住宅，因為自六十年代開始便有不同原因在這自殺身亡的演員及導演。

自六十年代開始就有各種片場鬧鬼傳聞出現。(《香港探秘地圖》截圖)

最轟動為1966年影星懸樑自盡

當中最為認知的一定是1966年，年僅21歲的影星李婷，在不知真正原因的情況下，於邵氏宿舍懸樑自盡。據指當時第一個到達現場的人是編劇丁善璽，而李婷的後事都由他來處理，後來有傳李婷的鬼魂曾出現丁善璽眼前向他道謝，亦有傳李婷跪在丁善璽身前一整夜。1989年丁善璽當上了導演，拍了一套以李婷為原型的電影《飛越陰陽界》，由王祖賢扮演講一個意外吊死在酒店套房內的女明星，生前有心願未了，於是鬼魂就找一直暗戀她的攝影師幫忙。

最轟動為1966年影星李婷懸樑自盡。(《香港探秘地圖》截圖)

吳家麗片場鬧鬼？

有傳吳家麗曾於邵氏片場拍攝時「撞鬼」，她表示曾經有一晚整個片場只有她一組戲，女演員更是只得她一個。凌晨三時她正在等埋位時，她突然望見遠處見到一個身穿全身紅色古裝衫的女人經過，因為當日只有她需要開工，所以她非常確定自己遇上鬼魂。

吳家麗片場鬧鬼？(《香港探秘地圖》截圖)

除了邵氏片場的李婷外，片場亦有不少的傳聞，例如《夜夜痴纏》禁曲傳聞。1984年電影《靈氣逼人》主題曲《夜夜痴纏》由麥潔文主唱，因旋律陰森，多年來被香港電台及演藝圈視為禁歌。傳聞在深夜錄音室播放此曲時，音樂中常會夾雜不屬於任何人的詭異女嘆息聲。

片場亦有不少的傳聞，例如《夜夜痴纏》禁曲傳聞。(《香港探秘地圖》截圖)

TVB及舊片場經常都有藝人撞鬼的經歷，所以亦有電視台「不能向上望」的禁忌，靈探節目曾實地探訪錄影廠，並列出兩大禁忌：一是「收廠（休息）時攝影機必須用黑布蓋好」以免拍到靈體。二是「廠內工作切忌向上望」，因上方佈滿燈架與陰暗角落，曾有工作人員因此目睹無法解釋的慘白面孔。