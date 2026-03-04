AI史詩級戰爭劇《霍去病》爆紅　成本僅3500元2天製成　播放量5億

由中國公司製作的AI短劇《霍去病》近期在網路上爆紅，全長約23分鐘的影片描繪漢武帝時代對抗匈奴的名將故事，從千軍萬馬衝鋒陷陣到角色臉部細微表情與光影層次，都展現高度完成度，據傳成本僅約3500港元，花兩天製作便創下5億播放量，引發各界對AI是否將顛覆既有影視製作邏輯的熱烈討論。



這部AI生成的史詩大作《霍去病》成為近期備受熱論的焦點，影片中呈現的畫面令網友直呼「背脊發涼」。劇中一幕幕場景，包括戰爭場面與角色演出，竟都是由AI生成，其高度完成度讓人難以分辨真偽。

由中國公司製作的AI短劇《霍去病》近期在網路上爆紅，全長約23分鐘的影片描繪漢武帝時代對抗匈奴的名將故事，從千軍萬馬衝鋒陷陣到角色臉部細微表情與光影層次，都展現高度完成度。（bilibili@黑馬AIGC）

技術狂飆之際，隱憂也隨之而來。荷里活明星近期常被媒體詢問相關問題，紛紛表態看法。演員傑·杜普拉斯（Jay Duplass）認為，無論人工智能發展到什麼程度，仍然需要用心講述故事，這就是目前所處的階段，他也認為年輕人會利用人工智能製作大片，而且這種趨勢很難阻止。

演員基斯柏特（Chris Pratt）則直言，人工智能是人造的，所以不可能成為上帝，它本身就有缺陷，而且永遠都會有缺陷，因為它是由人類的缺陷創造出來的，所以非常有限，其能力永遠會像人類一樣受到限制。基斯柏特表示並不感到不安，強調AI不可能取代導演、編劇或演員身上的人性，那些才是藝術的核心。

儘管如此，AI目前確實是大勢所趨，受影響的產業恐怕只會增加不會減少，這項技術如何改變影視製作的未來，仍有待觀察。

