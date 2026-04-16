古裝短劇《冒姓琅琊2》妙用AI生成大場面　誅殺前朝宗室過程殘忍

觀眾期待已久的《冒姓琅琊2》上線了。還記得第一部橫空出世時的驚豔，在《冒姓琅琊》之前，沒有哪部短劇可以融入如此厚重的古典文化和國學知識，「這部短劇有文化」也成了這一IP的標籤。



只是原著作為嚴謹的歷史穿越文更新很慢，所以在短劇第一部的後半段，劇情已經脱離原著走上原創路線。不過第一部有原著託底，這些改動問題不大。第二部則是純原創的劇情，61集的篇幅較之上一部的80集有所縮水。比起減少的集數，觀眾更在意質量是否在線。比如在專業知識方面，原創的內容能否比肩小說的嚴謹？劇情在爽感和知識密度方面還能打嗎？

帶着這些疑問，作者看完了《冒姓琅琊2》，結論是第二部依舊好看，只是跟上一部的精彩略有不同。

《冒姓琅琊2》謝星涵直到三十多集才登場，存在感大大削弱。（微博＠hu胡家荣-）

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直面歷史的複雜和政治的殘忍

在第一部中，王揚（潘子劍 飾）要解決的問題是活下去，等到了第二部，他從一個自保求生的穿越者，變成了坐鎮一方的封疆大吏，同時還娶了公主。雖然劇情是原創，但《冒姓琅琊2》依舊延續了上一部的氣質，那就是營造歷史的真實感。

作為大權在握的駙馬爺，王揚面對的情況很複雜。在荊州境內，有虎視眈眈的世家大族，時刻想找他的麻煩。在荊州之外，有不放心他的皇帝蕭鸞。

平抑荊州糧價是王揚處理的第一個難題。面對蒯、蔡等世家大族在背後搗亂，王揚既讓他們吃了苦頭，同時又讓出了足夠的利益。鬥爭的同時又保持合作，這樣的劇情走向符合歷史的複雜性，比一般男頻爽劇裏主角直接剷平世家大族、強行碾壓對手的設計要高明許多。

劇中對政治殘忍性的刻畫同樣少見。齊明帝蕭鸞以侄子的身份繼承皇位，得位不正，屬於篡權之主。所以政權內部矛盾重重，同時還面臨北魏的入侵，在內憂外患之下，蕭鸞對可能威脅帝位的前朝宗室大開殺戒，連七八歲的孩子也不放過。

蕭鸞對可能威脅帝位的前朝宗室大開殺戒，連七八歲的孩子也不放過。（《冒姓琅琊2》短劇截圖）

劇中用了不少筆墨展現這些被誅殺的宗室。他們或是死於刀劍之下，或是被灌毒酒，整個過程殘忍又無情。更讓觀眾不寒而慄的劇情發生在結尾。蕭鸞逼反了手下大臣，王揚率軍平叛，得救的皇帝躺在病榻上向女兒山陰公主蕭寶月（方楚彤 飾）留下遺囑。這份遺囑不是關於夫妻和睦的囑託，而是讓她盯緊自己的丈夫，一旦對方有異心，便要將其除掉。

《冒姓琅琊2》將歷史的複雜和政治的殘忍表現得淋漓盡致。（《冒姓琅琊2》短劇截圖）

這段劇情將帝王心術展示得淋漓盡致。在蕭鸞眼中，無所謂親疏遠近，也不管立下多大功勞，所有對子孫皇位有威脅的人都必須除掉。這是權力對人性的扭曲，也是古代歷史反覆上演的悲劇。類似的劇情設計和觸及的深度，以往只有在歷史正劇中才能看到，這也是《冒姓琅琊2》不同於一般男頻爽劇的地方。

學會藏拙，善用彩蛋

第一部的亮點是《尚書》今古文之爭，大段的文言文台詞和學術交鋒，讓觀眾不明覺厲，帶來一種學識上的享受，這也是劇中爽感的重要來源。

第二部的原創劇情放棄了用古文打臉這一重要的爽點設計，或許是因為沒有足夠的專業積累，容易犯錯，所以與其露怯，不如藏拙。《冒姓琅琊2》裏涉及的古文要麼是宣讀詔書，要麼是言談之間的引經據典，點到為止的同時保留了上一部的氛圍。

王揚更是收斂了許多，沒有再掀起《尚書》今古文之爭那樣有爭議的事件，不試圖改變歷史進程，老老實實做歷史的觀察者，埋頭在荊州從事地方開發。就這樣，觀眾跟着王揚的視角，冷眼旁觀了齊明帝蕭鸞任內的腥風血雨，感受到了個人在歷史洪流面前的渺小無力。

沒有重大歷史事件，劇情對觀眾的吸引力往往容易打折扣。南朝歷史本來就是冷門，而蕭齊政權更是冷門中的冷門。在沒有熟悉面孔和事件的情況下，如果能引入有知名度的「彩蛋」，將給觀眾帶來親切感。

《冒姓琅琊2》的「彩蛋」是祖沖之。作為被教科書提及的著名數學家、科學家，祖沖之的知名度極高。

《冒姓琅琊2》的「彩蛋」是祖沖之。（《冒姓琅琊2》短劇截圖）

劇中引入這樣一位觀眾知曉的歷史名人，讓他參與到王揚對荊州的開發之中，既符合祖沖之的身份和才華，也讓劇情的發展順理成章。

另外，劇中多處運用了AI，給一些大場面增添了氣勢，很多觀眾甚至都沒看出來，這說明劇集對AI的使用比較恰當，算是吃到了技術進步的紅利。

《冒姓琅琊2》AI大場面製作。（《冒姓琅琊2》短劇截圖）

觀察彈幕，觀眾對劇情的走向基本滿意，為數不多的意見集中在CP方面。在第一部中，謝星涵（胡家榮 飾）與王揚的對手戲最多，二人是很多觀眾心目中最登對的 CP。但在第二部中，山陰公主作為官配一直在線，謝星涵直到三十多集才登場，存在感大大削弱。

另外部分配角存在換人情況。比如戲份不多卻身份重要的蕭衍，雖然調整演員對整體質感無礙，但也難免讓部分老觀眾心生遺憾。所幸這些創作中的取捨，並未動搖劇集的核心。改走純原創路線的《冒姓琅琊2》，在收斂了國學炫技之後，轉而用更克制的表達，守住了歷史敘事的厚重底色。

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