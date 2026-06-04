伍詠薇舊片被翻炒揭開悲慘內幕　自爆曾遭欺凌：驚到唔想返工

大情大性的伍詠薇，日前與楊思琦在HOY TV節目《九運會客室》中，重提多年前合作拍劇時慘遭職場欺凌的經歷。隨著事件在網上不斷發酵，神通廣大的網民隨即展開「大考古」，翻出伍詠薇於2010年作客J2節目《My Name Is 邦》的片段。片中伍姑娘罕有地收起笑臉，聲淚俱下地控訴當年欺凌事件對她造成的精神重創，更直言當時「驚到唔想返工」！

伍詠薇分享見證楊思琦被同劇演員欺負。（YouTube@@hkhoy）

伍姑娘精神崩潰：大個女竟然驚到唔想返工

伍詠薇在片段中透露，自己一向性格堅強，但該名圈中同事的惡意傷害，卻直接將她推向精神崩潰的邊緣。她指大台廣播城的「11、12廠」之間有一條著名的大冷巷，那裡成了她當年的傷心地：「喺娛樂圈可以令到我喊嘅，只得兩個人。有一個人令我喺公司……我哋拍戲咪有條大冷巷，（當時）令我精神崩潰到，個玻璃對住條馬路㗎嘛，我揸住個頭係咁痛哭，啲眼淚直頭係彈出嚟咁！」

伍姑娘感嘆，自己活到一把年紀，從未想過自己會因為一個同事而對上班產生恐懼：「大咁大個人，竟然驚到唔想返工，忍受唔到要喺嗰度痛哭。」 她坦言當時一度萌生去意，心灰意冷到想直接退出娛樂圈。

伍姑娘自爆揸住個頭係咁痛哭。（YouTube@HK E News）

親自分析被討厭原因：連隻蟻都打招呼

事後伍姑娘亦有反思，為什麼自己會無端端變成對方的「眼中釘」？她一針見血地分析，正正是因為自己「太有禮貌」，反而被惡人視為軟弱可欺。「如果你好鞠躬盡瘁做一個人，好客氣同人相處，人哋反而會覺得：『你睇你呀，成日笑嘻嘻』。可能覺得我同隻蟻都打招呼，覺得你好冇個性，就覺得咁樣可以去蝦呢個人、攻擊呢個人。」伍姑娘透露自己向來單純，起初還試圖以德報怨，見面繼續主動打招呼，希望用真誠感動對方。豈料後來才發現一切只是徒勞：「有啲人需要咁（欺負人），佢希望你反擊佢，然後同你對罵，佢就覺得好爽。」