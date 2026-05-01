小哈利庾恩利「吸管飲網紅口中飲料」遭網民狠批 伊能靜發文道歉
撰文：TVBS新聞網
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小哈利（庾恩利）是哈林（庾澄慶）和伊能靜之子，有著星二代光環跟卓越時尚品味的他，一舉一動都極受外界注目，也容易被放大檢視，日前庾恩利分享一段與朋友相處的影片，竟被大批網友砲轟「缺乏衛生觀念」。
庾恩利與內地網紅「碳酸」感情極好，社交平台上常看到兩人一起出遊，有時歐陽娜娜也會同行，近日他又釋出與碳酸聚餐的影片，而片中他拿著吸管喝女方嘴裡的飲料，似乎完全不怕對方口水，2人在鏡頭前笑鬧，互動十分親密。
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沒想到畫面傳開後，被部分網友認為很噁心：
「就算是閨蜜也不會這樣吧，看到生理不適」
「不會覺得這就是自由吧？」
更多網紅「碳酸」的相片：
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更痛批很不衛生等等，不過也有網友緩頰認為可能是假喝，或是就算是真喝，當事人不介意就好了，但輿論發酵沒多久，庾恩利似乎擔心節外生枝，迅速將影片刪除。
伊能靜回應該事件：
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